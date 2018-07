Prüftermine beim TSV-Stützpunkt

Anzeige

Buchen.Termine für das Sportabzeichen beim Stützpunkt des TSV, auch für Menschen mit Behinderung, finden wie folgt statt: „Radfahren“ am Sonntag, 22. Juli, und Sonntag, 2. September, für Kurz- und Langstrecke; Interessenten treffen sich um 10 Uhr beim Parkplatz „Reichsadler“. Fahrradhelm ist Pflicht, ohne Helm keine Abnahme und E-Bikes sind nicht erlaubt. „Schwimmen“ am Mittwoch, 25. Juli, für Kurz- und Langstrecke und Schwimmfertigkeit; Interessenten treffen sich um 18 Uhr im Freibad. „Leichtathletik“ im Stadion jeden Dienstag ab 18 Uhr auch in den Ferien. „Turnen“ an den Mittwochs, 4., 11. und 18. Juli, in der Sport- und Spielhalle beim Hallenbad.