„Punktlandung“ bei erster Förderung

Buchen.Das Land Baden-Württemberg unterstützt die Kommunen erstmals bei der Sanierung von Schulgebäuden. 3 269 000 Euro können am Burghardt-Gymnasium Buchen in Oberflächen, Gebäudetechnik und Brandschutz investiert werden.

„Die geplanten Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen des Burghardt-Gymnasiums Buchen sind eine Investition in die Zukunft unserer Kinder nicht nur aus Buchen, sondern auch aus einem großen Einzugsbereich im Mittelbereich Buchen“, erklärte dazu gestern Bürgermeister Roland Burger auf FN-Anfrage. Die stetig steigenden Schülerzahlen, die die sehr gute Arbeit der Schule bestätigen, seien der Grund, warum die Stadt dieses Großprojekt in Angriff nehme. Ein Projektvolumen von rund 16 Millionen Euro sei für Buchen nicht alltäglich. „Insofern sind wir dringend auf die Förderung angewiesen, für die wir auf insgesamt drei verschiedene Fördertöpfe zugreifen“, erklärte der Bürgermeister. Die Bewilligung von 3,269 Millionen sei die erste Zusage und entspreche in der Summe genau dem Betrag, den man in enger Zusammenarbeit mit dem Architekten Professor Kilian für den Projektbaustein „Sanierung“ beantragt und erhofft habe.

„Über diese erste Punktlandung, der hoffentlich zwei weitere folgen, freuen wir uns sehr und danken nicht zuletzt dem Minister für Ländlichen Raum, Peter Hauk, der sich als Wahlkreisabgeordneter sehr für unsere Sache eingesetzt hat“, so Burger abschließend. borg