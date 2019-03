„Rad-Helden“ auf dem Schulhof

Buchen.Der Schulhof der Wimpina-Grundschule wurde am Dienstag zum Fahrradparcours der „Rad-Helden“. Für 170 begeisterte Schüler stand einen Tag lang „Fahrrad fahren“ auf dem Stundenplan. An acht Stationen ging es um Fahren, Bremsen und Gleichgewicht durch Slaloms und Hindernisse. Für alle Könnensstufen wurden die Aufgaben angepasst, so dass auch die Kleinsten mit Begeisterung die Übungen ausführten.

„Die Schüler sollen lernen, wie sie mit brenzligen Situationen umgehen. Beim Aktionstag können sie das in sicherem Umfeld einüben“, erklärte Lena Russ, Projektleiterin des Württembergischen Radsportverbandes, die die Veranstaltung vor Ort durchführte. Denn „Sicheres Radfahren muss geübt werden!“ Die Wimpina-Grundschule als engagierte zertifizierte „Bewegungsfreundliche Grundschule“ konnte sich nun schon zum vierten Mal für dieses Programm qualifizieren. Grundlage für eine sichere Teilnahme am Straßenverkehr ist neben der Kenntnis von Verkehrsregeln auch das Beherrschen des Fahrrads. Unterstützt wurde die Aktion des Württembergischen Radsportverbandes von der landesweiten Verkehrssicherheitsaktion „Gib acht im Verkehr“, der UKBW, der AOK, dem Land Baden-Württemberg und dem Ministerium für Kultus, Jugend und Sport.

Dank zahlreicher Eltern, die mit viel Einsatz und Flexibilität auf die einzelnen Kinder eingingen, und Dank der harmonischen Zusammenarbeit von Kollegium, Eltern, Veranstalter und Kindern war der Tag ein Genuss. So dankte Rektorin Regine Mandl allen Beteiligten die dazu beitrugen, den mit Rädern ausgestatteten, begeisterten Schüler-Flohhaufen zu hüten und im „Fach Rad fahren“ zu unterrichten.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 27.03.2019