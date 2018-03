Radfahrer nach Unfall gesucht

Anzeige

Buchen.Die Frage, wer gegen das Rechtsfahrgebot verstoßen hat, versuchen Beamte des Polizeireviers Buchen nach einem Unfall am Samstag gegen 15.45 Uhr auf der Schwedensteinstraße, dem Verbindungsweg zwischen Hettingen und Eberstadt, zu klären. Dort waren nach Angaben der Polizei zwei Autofahrer unterwegs und es kam zum Zusammenstoß der Außenspiegel des Opel und des Volkswagens. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro. Um die Unfallursache zu klären, sucht die Polizei nach zwei Radfahrer, die während des Unfalls ebenfalls auf dem Streckenabschnitt unterwegs waren und die nach dem Zusammenstoß an der Unfallstelle vorbei radelten. Die Radfahrer sollen sich unter der Telefonnummer 0 62 81 /90 40 beim Polizeirevier Buchen melden.