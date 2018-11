Radtreff blickte zurück

Hainstadt.Start frei für den Radtreff hieß es am Mittwoch, 11. April, inzwischen ist die Saison beendet. 32 Radausfahrten waren es und 1075 Kilometer wurden in zwei Gruppen zurückgelegt, geführt von Elke Geier und Monika Flödl. Zwölf Neuzugänge waren zu verzeichnen. Insgesamt fuhren 53 Radler beim Radtreff mit davon fünf Personen unter fünfmal alle anderen waren sehr fleißig. Hervorzuheben sei die Radausfahrt des MNT mit 28 Teilnehmern. Der Radtreff besteht seit 1992. Am Freitag, 30. November, findet der Jahresabschluss zusammen mit dem Walktreff statt. Wer Lust hat, bis zur Saison 2019 aktiv zu sein, kann in den Wintermonaten beim Walking teilnehmen: mittwochs um 14 Uhr am Brückle oder samstags um 14 Uhr am Schützenhaus.

