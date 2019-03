Radweg wird gebaut

Buchen.Auch der Bau eines Radweges in Hollerbach (K 3917) beschäftigte den Buchener Gemeinderat am Montagabend. Mit den Bauarbeiten wurde einstimmig die Firma Henn aus Buchen zum Angebotspreis von 76 240 Euro beauftragt. Die Kostenschätzung lag bei 75 600 Euro, das höchste Angebot bei 104 500 Euro. Ortsvorsteher Clemens Schölch war froh darüber, dass die Maßnahme nun umgesetzt wird.

Der rund 170 Meter lange Radwegneubau beginnt am Ortsausgang von Hollerbach, verläuft parallel zur K 3917 Hollerbach – Oberneudorf und endet an der Einmündung des überregionalen Rad- und Wanderwegenetzes. Die Maßnahme dient laut Stadtverwaltung der Verkehrssicherheit und wird vom Neckar-Odenwald-Kreis mit einem Fördersatz von 50 Prozent bezuschusst. Im Haushalt 2016 waren hier bereits Mittel in Höhe von 64 000 Euro als Auszahlungen und 32 000 Euro als Einzahlungen geplant. Ergänzend zum eigentlichen Radwegebau sind noch zusätzliche angleichende Straßenbauarbeiten am bereits bestehenden Wegenetz im Zuge der Straßenunterhaltung in Höhe von planmäßig 11 600 Euro notwendig. borg

Mittwoch, 20.03.2019