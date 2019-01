Rätsel um beschädigte Tür

Buchen.Eine beschädigte Hauseingangstür in der Buchener Vorstadtstraße gibt derzeit Rätsel auf. Die Mieter des Objekts verständigten am Mittwochnachmittag ihren Hauseigentümer, nachdem sie an der Tür einen Einschlag festgestellt hatten, so die Polizei. Durch den Einschlag ist die Glasscheibe gesprungen. Ob dies nun von einer mutwilligen Sachbeschädigung oder von einem versuchten Einbruch stammt, kann derzeit nicht verifiziert werden. Zeugen, die zwischen Dienstag, 14 Uhr, und Mittwoch, 17 Uhr, im Bereich der Vorstadtstraße verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sollen sich beim Polizeirevier Buchen, Telefon 06281/9040, melden.

