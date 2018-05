„Räuber Hotzenplotz“ im Museumshof

Anzeige

Buchen.„Der Räuber Hotzenplotz“ und „Der tolle Tag oder Figaros Hochzeit“ stellt die Badische Landesbühne am Dienstag, 19. Juni, in Buchen als diesjährige Sommerstücke im Museumshof vor. Der berühmte „Räuber Hotzenplotz“ ist für alle ab sechs Jahren um 17 Uhr auf der Freilichtbühne zu sehen, abends um 20.30 Uhr folgt das zweite Theaterstück.

Während Otfried Preußlers „Räuber Hotzenplotz“ – Start ist um 17 Uhr – bereits Generationen junger Leser begeistert, gilt die zweite Geschichte eher für Erwachsene.

In „Der tolle Tag oder Figaros Hochzeit“ geht es um einen Kammerdiener eines Grafen, der eine schöne Kammerzofe heiraten will. Das Problem daran: Auch der Graf hat ein Auge auf die Dame geworfen. Dieser will sogar das von seiner Ehefrau abgeschaffte „Recht auf die erste Nacht“ bei der Zofe geltend machen – selbstverständlich ohne seine Gräfin von diesem Vorhaben in Kenntnis zu setzen.