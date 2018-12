Rainer Adrian seit 25 Jahren Sänger im Verein

Buchen.Der Vorstand des MGV „Liederkranz“ Buchen ehrte am Freitag im Rahmen der Vereinsweihnachtsfeier langjährige Mitglieder. Dabei überreichte Vorstandsmitglied Michael Farrenkopf (Zweiter von rechts) Ehrennadel und Urkunde für zehnjährige Mitgliedschaft an Denise Weiß (Zweite von links) und Hans Georg Eistert (rechts) sowie für 25-jährige Mitgliedschaft an Rainer Adrian (Vierter von links). Farrenkopf würdigte die Verdienste vor allem von Vereinskassiererin Denise Weiß und von Rainer Adrian. Adrian war jahrelang als Sprecher des Chores „Cantus M“ Mitglied des Vorstands und organisierte auch die Auftritte der „Wartbergspatzen“ mit. Vorstandsmitglied Eva Herzmann (links) ehrte Michael Farrenkopf für seine zehnjährige Mitgliedschaft und seine Verdienste. So organisiere dieser jedes Jahr den Verkaufsstand des MGV beim „Goldenen Mai“. Darüber hinaus sei er stets ein zuverlässiger Helfer. Außerdem nehme Farrenkopf kommissarisch die Aufgaben des Vorsitzenden wahr, dessen Amt derzeit vakant sei. Ebenfalls seit zehn Jahren Mitglied im Verein ist Hermann Heilig. Bild: Martin Bernhard

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 21.12.2018