Ratschläge für weiteren Lebens- und Karriereweg

Anzeige

Buchen.Erst zum dritten Mal in der mehr als 25-jährigen Geschichte der Fachschule für Technik an der Zentralgewerbeschule Buchen (ZGB) konnten nun gleich zwei Jahrgänge „Staatlich geprüfte Techniker“ von Schulleiter Konrad Trabold verabschiedet werden. Es handelt sich dabei um eine Klasse der Vollzeitform, deren Schüler sich innerhalb von zwei Jahren zum „Techniker“ ausbilden ließen und um eine Klasse der Teilzeitvariante, die dreieinhalb Jahre abends, an Samstagen und in Präsenzwochen die Schule besuchten.

So unterschiedlich die Ausbildungsdauer der beiden Klassen war, so haben sie doch die gleichen schriftlichen und mündlichen Prüfungen absolviert und bei beiden stand am Ende als Höhepunkt die Präsentation der Technikerarbeit, mit der sie sich jeweils rund eine halbes Jahr beschäftigten. In ihnen zeigten die Techniker, dass sie die an der Schule erworbenen Fachkenntnisse souverän beherrschen und auch in der Lage sind, selbstständig Probleme zu lösen.

Mit dem Abschluss stehen den regionalen Unternehmen insgesamt 40 neue, bestens ausgebildete „Staatlich geprüfte Techniker“ zur Verfügung. Für sie selbst bietet sich nun die Perspektive auf einen attraktiven Arbeitsplatz. Zusätzlich erwarben zahlreiche Schüler noch Zusatzqualifikationen bei der Deutschen Gesellschaft für Qualität (DGQ): 22 von ihnen sind Qualitätsmanagementbeauftragte/interne Auditoren; 33 sind Energiemanagementbeauftragte und 18 sind DGQ-Statistiker für Maschinen- und Prozessfreigabe.