Rauschgift-Konsum nimmt weiter zu

Es wird immer weniger geraucht und getrunken, dafür aber vermehrt gekifft. Dies geht aus dem kürzlich erschienenen Bericht im „Jahrbuch Sucht 2018“ hervor.

Neckar-Odenwald-Kreis. Die bisherigen Präventionsmaßnahmen, mit denen die Mitarbeiter vom Fachdienst Sucht in Zusammenarbeit mit der Polizei in die Offensive gegangen sind haben also Positives bewirkt. An Schulen, in der DHBW, vor Diskotheken oder Konzerten, immer mal wieder dort, wo Jugendliche zusammentreffen, konfrontierte man die jungen Leute mit den Auswirkungen übermäßigen Alkoholkonsums. Denn laut dem Jahrbuch Sucht 2018 sind Jugendliche im Alter zwischen 15 und 20 Jahren am häufigsten betroffen.

Außerdem geben Infobroschüren oder Projekte wie, „Mädchen Sucht Junge“, ein interaktiver Parcours zur Suchtvorbeugung, der an der Fachstelle ausgeliehen werden kann, Auskünfte und Einblicke. Angesprochen werden junge Leute ab 13 Jahren. Im Rahmen der „Aktionswoche Alkohol“ der BZgA fand am 18. Mai 2017 eine große gemeinsame Aktion an der Dualen Hochschule (DHBW) in Mosbach statt. Die Hochschulleitung, wie auch die Fachschaft der Studierenden stellte ein buntes Aktionsprogramm auf die Beine. Darunter fanden sich ein Test zur Feststellung des eigenen Alkoholkonsumverhaltens, Rezepte und auch angebotene alkoholfreie Cocktails, Beratungsmöglichkeiten an den Infoständen. Eine besondere Erfahrung, wie sich schon wenige Promille im Blut auf die Reaktionsfähigkeit und den Orientierungssinn auswirken, konnten die Besucher beim Rauschbrillenparcours machen.