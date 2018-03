Realitätssinn und Entscheidungsfreude

Anzeige

Eine Kernaussage betraf in klaren Worten die Kassenlage. Der FC sei wegen der finanziellen Situation „nicht auf Rosen gebettet“. Die Spendensammlung sei zwar wegen des Engagements einiger Spender positiv verlaufen, doch ändere das nichts an der Finanzlage. Beim Heimdienst sei mehr freiwillige Leistung dringend gefordert.

Spartenleiterin Hella Welser wurde von der Übungsleiterin Daniela Geßner, einer ausgebildeten und engagierten Physiotherapeutin, vertreten. Sie beschrieb die Aktivitäten der drei Gymnastikgruppen des FC (Frauen 1 und 2 sowie Männer) und betonte, dass Neuzugänge willkommen seien. Schriftführer Florian Meder erläuterte den Mitgliederstand. Durch Todesfälle und Austritte hat der FC 17 Mitglieder verloren und derzeit noch 146 männliche und 126 weibliche Mitglieder.

Kassiererin Doris Stäublin stellte dann die fixen Einnahmen durch Mitgliedsbeiträge den unabänderlichen Ausgaben gegenüber. Ein rechnerisches Minus sei festzustellen. Den Mitgliedsbeiträgen von lediglich etwa 6000 Euro stehen Ausgaben von rund 10 000 Euro gegenüber. Reserven seien nicht vorhanden. Schon hier wurde das Fazit deutlich: es sind Spenden, Zuschüsse und Sonderaktionen erforderlich. An der Führung der Kasse hatten die Prüfer Volker Paar und Meinhard Krämer nichts zu bemängeln. Sie schlugen daher auch die Entlastung der Kassiererin vor, die nachfolgend einstimmig erfolgte. Die angebotene Aussprache wurde nicht genutzt. Daher konnte Jürgen Heckmann den Antrag auf Entlastung des Vorstands formulieren. Auch diese Entlastung war einstimmig.

Zwar war nach der Tagesordnung nun zunächst die Diskussion über die Notwendigkeit einer Beitragserhöhung vorgesehen. Doch beschlossen die Mitglieder einstimmig, diese Diskussion erst nach den nun vorgesehenen satzungsgemäßen Wahlen abzuhalten. Zum Wahlleiter wurde einstimmig Daniel Mackert eingesetzt und die offene Wahl akzeptiert. Da Kristjan Jug aus beruflichen Gründen nicht wieder für den Posten des Vorsitzenden kandidieren konnte, wurden Wahlvorschläge erfragt. Schließlich stand als einziger Wahlvorschlag Uwe Stäublin fest. Er wurde einstimmig - bei Enthaltung von Ehefrau Doris - gewählt.

Für die Funktion des Schriftführers stand als einziger Kandidat Florian Meder erneut zur Verfügung. Auch er wurde einstimmig gewählt. Nach einstimmigem Votum wurde die Riege der Platzwarte (Helmut Müller und Bernd Kühner) ergänzt durch Andreas Grandverger.

Mehrfach bewährt

Der neue Vorsitzende dankte für das Vertrauen, dankte dem alten Vorstand und nutzte seine Antrittsrede zu einer Vorstellung seiner Person und der geplanten Arbeit im Verein. Stäublin, ein geborener Stürzenhardter, hat sich bereits in mehreren Buchener Vereinen und Gruppen bewährt und scheint keinen Nachholbedarf „in Sachen Vereinsführung“ zu haben. Die Probleme des FC kennt er aus den täglichen Diskussionen beim Frühstück mit Ehefrau Doris. So war es keine Überraschung, dass seine Regierungserklärung ohne Umschweife und Schnörkel wesentliche Punkte umfasste.

„Erarbeitung und Festlegung der Ziele des Vereins, Aufteilung der Zuständigkeiten, Entscheidung über Aufbau einer AH- und einer Jugendmannschaft, Aufstieg, Planung eines Sportfestes am 24. Juni, Gründung eines Fördervereins“. „Wenn das Boot, gemeint ist der FC, aus der Gefahrenzone heraus kommen soll, ist eine moderate Erhöhung des Mitgliedsbeitrages unabdingbar!“ Diese Feststellung beendete eine ausführliche vergleichende Darstellung der Mitgliederbeiträge im Sportkreis. Bei stetig steigenden Mieten, Energie- und Personalkosten seien Mitgliedsbeiträge die zentrale und verlässlichste Einnahmequelle im Verein. Als Faustregel gelte, dass über die Mitgliedsbeiträge mindestens die laufenden Kosten gedeckt werden müssen. Und weiter: Wachstum, Qualität und gute Sportangebote würden nur durch angemessene Beitragshöhen ermöglicht.

Stäublin schlug den Mitgliedern eine moderate Erhöhung der Beiträge um 10 Euro für Einzelmitglieder und Familien vor. Das wären, über das Jahr gerechnet, 80 Cent pro Monat! Wer diese wirklich minimale Erhöhung zum Anlass einer Kündigung nimmt – so ein Mitglied nach der Versammlung – sollte mal überlegen, was ein Sportverein mit einer so „tollen Halle“ für ein Dorf wie Bödigheim bedeutet. Einstimmigkeit bei der Abstimmung über diesen Punkt bewies, dass die Anwesenden die Argumente des Vorstandes aufgegriffen und verstanden hatten.

Den Abend beschlossen Ehrungen langjähriger und zum Teil immer noch aktiver, zumindest sehr engagierter, Mitglieder. Geehrt wurde Axel Wörz für 40 und Rolf Wörz für 60 Jahre Mitgliedschaft. Ausgezeichnet wurden Helmut Müller und Robert Hettinger für 65 Jahre und Richard Müller sowie Kurt Pfeiffer für 70 Jahre Vereinszugehörigkeit. BW

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 22.03.2018