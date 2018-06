„Rechtsanspruch auf Betreuungsplatz wird erfüllt“

Anzeige

Von den 38 U3-Plätzen in den altersgemischten Gruppen sind am Ende des Kindergartenjahres 23 Plätze von unter Dreijährigen und zehn Plätze von über Dreijährigen belegt. Unter Einbeziehung der Warteliste stehen im Juli 2019 voraussichtlich noch 28 U3-Plätze zur Verfügung. Am 31. Dezember 2017 lebten in Buchen 353 Kinder im Alter von 1 bis unter 3 Jahre. Für diese Altersgruppe stehen im aktuellen Kindergartenjahr 137 Plätze zur Verfügung. Das entspricht einem Versorgungsgrad von 38,8 Prozent. Im Kindergartenjahr 2018/2019 sind insgesamt 152 Plätze in den Kleinkind-, Tagespflege- sowie altersgemischten Gruppen vorhanden; am Ende des Kindergartenjahres im Juli 2019 gibt es noch 28 freie Plätze.

Um weitere Nachfragen – insbesondere in der Kernstadt und den Stadtteilen Hainstadt und Hettingen – zu bedienen, werden zwei neue Kleinkindgruppen im Kindergarten Hainstadt eingerichtet.

Für Kinder ab dem dritten Lebensjahr bis zur Einschulung stehen in den elf kirchlichen Kindergärten im Stadtgebiet Buchen insgesamt 719 Plätze zur Verfügung, die sich wie folgt aufteilen: 117 Plätze in fünf Regelgruppen (RG); davon zwei altersgemischte Gruppen (AM), 243 Plätze in zwölf Gruppen mit verlängerter Öffnungszeit (VÖ); davon vier AM, 115 Plätze in fünf flexiblen Gruppen (zeitgemischt VÖ und RG); davon zwei AM, 244 Plätze in neun Ganztagsgruppen (zeitgemischt GT/VÖ/RG/Flex).

Gemäß Einwohnermeldestatistik vom 31. Dezember 2017 haben im Kindergartenjahr 2018/2019 insgesamt 673 Kinder Anspruch auf einen Kindergartenplatz. Es gibt 719 Plätze. Das entspricht einer Versorgungsquote von 106,8 Prozent. Tatsächlich in Anspruch genommen werden am Ende des Kindergartenjahres im Juli 2019 (höchster Anmeldestand) – unter Einbeziehung von 21 Kindern auf der Warteliste – insgesamt 694 Plätze. Somit stehen noch 25 Plätze zur Verfügung.

Die Plätze in der Kernstadt und in den Stadtteilen Bödigheim, Eberstadt, Götzingen und Waldhausen sind weitgehend belegt. Um Nachfragen insbesondere in der Kernstadt und den Stadtteilen Hainstadt und Hettingen bedienen zu können, wird eine neue Kindergartengruppe im Kindergarten Hainstadt eingerichtet. Dennoch wird vor allem in der Kernstadt ein weiterer Bedarf im Ü3-Bereich gesehen. Weitere kostenverträgliche Lösungen werden geprüft. Deutlich machte Anne Rottermann, dass sich durch Zu- und Wegzug sowie durch vorzeitige Einschulung und Zurückstellungen vom Schulbesuch die Anmelde- und Belegsituation jederzeit ändern könne. borg

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 06.06.2018