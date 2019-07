Regina Schüßler soll die neue Ortsvorsteherin werden

Hainstadt.In der konstituierenden Sitzung des Ortschaftsrates von Hainstadt verwies der noch amtierende Ortsvorsteher Bernd Rathmann darauf, dass jetzt nach der Kommunalwahl vom Mai ganz offiziell eine neue Amtsperiode des Ortschaftsrates beginne. Er gratulierte den neu und wiedergewählten Mandatsträgern zur Wahl und dankte Ihnen für Ihre Bereitschaft, für die neue Amtsperiode ehrenamtlich zum Wohl der Bürger tätig zu sein.

Rathmann verabschiedete die bisherigen Ortschaftsräte Guido Hofmann und Heiko Hemberger und leitete zur Verpflichtung der neuen und wiedergewählten Ortschaftsräte über. Er vereidigte sie anhand der vorgeschriebenen Eidesformel und begrüßte sie per Handschlag. Anschließend belehrte er sie kurz über ihre Aufgaben und Verpflichtungen. Die Verpflichtung wurde unterschriftlich in einer Niederschrift beurkundet.

Anschließend kam Rathmann zu Ehrungen von zwei verabschiedeten und drei neu Verpflichteten Ortschaftsräten. Er verwies darauf, dass sich in Deutschland mehr als 23 Millionen ehrenamtlich in Ortschaftsräten, Stadträten, Kreistagen und Gemeinderäten und darüber hinaus in Vereinen, Kirchengemeinden und Bürgerinitiativen zum Wohle Ihrer Mitmenschen in vielerlei Hinsicht engagieren. Rathmann ehrte folgende Mandatsträger für langjährige Tätigkeiten in kommunalen Gremien: Guido Hofmann für fünf Jahre Mitglied im Ortschaftsrat Hainstadt, Timo Gramlich für zehn Jahre Mitarbeit im Ortschaftsrat Hainstadt, ausgezeichnet mit der silbernen Ehrennadel des Gemeindetages Baden-Württemberg und Urkunde, Heiko Hemberger für zehn Jahre ehrenamtliche Tätigkeit im Ortschaftsrat Hainstadt sowie fünf Jahre Mitarbeit im Gemeinderat Buchen, ausgezeichnet mit der silbernen Ehrennadel des Gemeindetages Baden-Württemberg und Urkunde, Regina Schüßler für 20 Jahre Engagement im Ortschaftsrat Hainstadt sowie fünf Jahre im Stadtrat von Buchen, ausgezeichnet mit dem Verdienstabzeichen des Städtetags Baden-Württemberg in Silber, Roland Pföhler für 25-jähriges kommunalpolitisches Engagement mit dem Ehrenabzeichen des Gemeindetages Baden-Württemberg in Silber.

Ortsvorsteher Bernd Rathmann wie auch Fachbereichsleiter Günter Müller als Vertreter der Stadt Buchen bedankten sich bei den Geehrten für ihr kommunalpolitisches Wirken in all diesen Jahren. Beide hoben die Bedeutung des Ortschaftsrates für die Ortschaften und die Stadt Buchen hervor. Entscheidungen des Ortschaftsrates seien stets im Stadtrat mitgetragen worden.

Im Anschluss an die Ehrungen ging Ortsvorsteher Bernd Rathmann noch kurz auf die Entwicklung von Hainstadt in den letzten fünf Jahren ein. Die guten Ergebnisse seien ein Abbild guter Zusammenarbeit im Ortschaftsrat von Hainstadt in der vergangenen Wahlperiode für die er sich bei allen Mitgliedern bedanke. Man habe dabei das Ziel nie aus den Augen verloren und immer versucht, das Möglichste für den Stadtteil zu erreichen. In die Infrastruktur von Hainstadt seien in den letzten fünf Jahren 4,2 Millionen Euro investiert worden.

Bauplätze geschaffen

„Wichtig für junge Familien war und ist die Bereitstellung neuer Bauplätze. Hier konnten wir in den vergangenen Jahren zehn neue Bauplätze erschließen, die in kurzer Zeit vergeben und bereits teilweise bebaut sind“, so Rathmann. Die steigende Nachfrage an Bauplätzen sei in der gesamten Periode ungebrochen hoch gewesen. Aktuell würden nahezu 22 Bauinteressenten auf der Wartliste stehen. Jeden Interessenten könne man momentan nur vertrösten. „Darum bin ich froh, dass in der Gemeinderatssitzung vom 6. November 2018 die Änderung des Bebauungsplans ,Neue Gärten’ beschlossen wurde. Ich erwarte, dass das Umlegungsverfahren noch 2019 begonnen wird. Wenn alles gut läuft, wird Ende 2020 beziehungsweise Anfang 2021 die Erschließung beginnen können“, erklärte der Ortsvorsteher.

In geheimer Wahl wurde entschieden, die bisherige stellvertretende Ortsvorsteherin und Mitglied im Stadtrat von Buchen, Regina Schüßler, dem Gemeinderat von Buchen als künftige Ortsvorsteherin vorzuschlagen. Als erster Stellvertreter wurde Klemens Gramlich und als zweite Stellvertreterin Michaela Link zum Vorschlag an den Gemeinderat gewählt.

„Das war heute nach 23 Jahren und sieben Monaten die letzte Ortschaftsratssitzung unter meiner Leitung“, betonte Rathmann. Er habe die Entscheidung, zur neuen Wahlperiode nicht mehr zu kandidieren, bereits vor fünf Jahren getroffen und habe alle politischen Ämter Zug um Zug in jüngere Hände gelegt. „Heute haben wir die Weichen gestellt, wer die Verantwortung als neue Ortsvorsteherin für die kommende Legislaturperiode tragen wird,“ so der Routinier. Er gratulierte Regina Schüssler zum Vorschlag für dieses Amt und wünschte ihr Glück, Ausdauer, Kraft und bei schwierigen Situationen ein gehöriges Maß an Geduld und Diplomatie. Er persönlich freue sich natürlich auf das „Mehr“ an Freiheit. Nun stünden Gesundheit und Familie vor Terminen und Pflicht. Vermissen werde er nicht die kleinen und größeren Ärgernisse, die jedes Amt mit sich bringe. Vermissen werde er aber die vertrauensvolle und zielgerichtete Zusammenarbeit mit den Menschen vor Ort, in der Gesamtstadt Buchen und darüber hinaus.

Mit vielen habe er im Laufe der Jahrzehnte gemeinsam an der Weiterentwicklung des Stadtteils zum Wohl der Bürger arbeiten können. Er sei stets daran interessiert gewesen, nicht zu polarisieren, sondern einen gerechten und tragfähigen Konsens zu erzielen. Danken wolle er allen, die ihn in der Zeit – beinahe ein Viertel Jahrhundert – mit Rat und Tat unterstützt hätten und solidarisch ihm gegenüber gewesen seien. Dem neuen Gremium im Ortschaftsrat wünschte Bernd Rathmann für die kommenden Jahre den gewünschten Erfolg und Gottes Segen bei den anstehenden Entscheidungen für Hainstadt. alu

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 16.07.2019