Region statistisch auf der „Sonnenseite“

Anzeige

Erding erreichte beste Werte

In einer Bundesliga der Jugendlichen-Vollbeschäftigung erreichte zuletzt der bayerische Kreis Erding mit 1,4 Prozent den besten Wert und Spitzenplatz, Schlusslicht war der Kreis Uckermark (Brandenburg) mit der mehr als zehnfach höheren Quote von 16,6 Prozent. Der Neckar-Odenwald-Kreis liegt in dieser Bundesliga auf Platz 128 von 401 ausgewerteten Städten und Kreisen.

Für den euroweiten Vergleich liefert das Europäische Statistikamt für Deutschland für 2017 eine Jugendarbeitslosigkeit von 6,8 Prozent – das ist zwar aufgrund anderer Berechnungsgrundlagen ein etwas höherer Wert als der vom Statistischen Bundesamt ermittelte, aber an der Spitzenposition von Deutschland als Ganzem ändert das nichts.

Hohe Jugendarbeitslosenquoten wurden unter anderem für Spanien (38,6 Prozent), Italien (34,7 Prozent) und Frankreich (22,3) registriert. Lokal gehen aber auch in Deutschland wie in der EU die Quoten weit auseinander: Zu den Gebieten, die – statistisch betrachtet – besonders auf der Sonnenseite stehen, gehört der Neckar-Odenwald-Kreis. Hier ist die Jugendarbeitslosigkeit noch niedriger als im Bundesschnitt. Baden-Württemberg insgesamt liegt bei einer Quote von 2,8 Prozent verglichen zu den 5,1 Prozent im Bund.

2011 waren im Neckar-Odenwald-Kreis noch 3,1 Prozent der unter 25-Jährigen arbeitslos gemeldet gewesen (Statistisches Bundesamt). 2012 waren es 3,4 Prozent. Im Jahr darauf 3,6 Prozent. 2014 hieß die Jahresquote 3,5 Prozent, gefolgt von 3,1 Prozent im Jahr 2015 und 3,5 Prozent 2016. Mit den im Jahr 2017 erreichten 3,5 Prozent lag die Quote zuletzt exakt genauso hoch wie 2011. Bezogen auf ganz Deutschland hat sich die Jugendarbeitslosigkeit in diesem Zeitraum in diesem Vergleich um 0,8 Prozentpunkte von 5,9 auf 5,1 Prozent verringert.

Lehrlinge locken ist schwer

Mit dem Start ins neue Ausbildungsjahr werden alljährlich vor allem im Süden Deutschlands die Klagen über fehlende Azubis laut. Im Prinzip kein Problem: Uckermärker oder generell junge Menschen in lehrlingsklamme Regionen locken, funktioniert rein rechnerisch, in der Praxis aber nicht. Da sind die freien Lehrstellen nicht immer die attraktivsten oder die bestbezahltesten. Und heutzutage in die Ferne schweifen, heißt vor allem eine (bezahlbare) Wohnung finden. Aber Lehrlingsgehälter geben die geforderten Mieten eher nicht her. Da ist „Hotel Mama“ nicht zu schlagen. teb

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 15.08.2018