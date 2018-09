Reiche Palette der Klangfarben

Buchen.Nach zwei erfolgreichen Konzerten in Mosbach und Walldürn findet bereits im dritten Jahr eine musikalische Veranstaltung des Arbeitskreises Gerontopsychiatrie Neckar-Odenwaldkreis mit „Ensemble polychrome“ statt, dieses Mal in der evangelischen Kirche in Buchen.

Bekanntlich wirkt die Musik in ihrer Vielfalt direkt auf das Gefühl des Zuhörers ein. In der Betreuung und Behandlung psychisch kranker und dementer Menschen trägt man diesem Phänomen schon seit längerer Zeit Rechnung, indem man Konzerte speziell für diese Zielgruppen anbietet. Das Konzert in Buchen richtet sich im Besonderen an Demenzkranke und deren Angehörige, aber auch an alle anderen Musikinteressierten.

Mehrere Gefühlskomponenten

Im epochen- und stilübergreifenden Programm werden bewusst Musikstücke mit unterschiedlichsten Gefühlskomponenten gegenübergestellt und auch entsprechend betitelt. So trifft man auf Charakterisierungen wie freudig, hektische Welt, zuversichtlich, gefangen, schwebend und vieles mehr. Der unvoreingenommene Zuhörer könnte diese Beschreibungen als Herausforderung sehen, sie mit seinen eigenen Hörempfindungen zu vergleichen.

Zum Markenzeichen von „Ensemble polychrome“ gehört eine reiche klangfarbliche Palette. Für das aktuelle Programm wurden Werke für zwei Violinen, Horn und Bassklarinette ausgewählt, sowohl in Quartett-, als auch in Trio- oder Duo-Besetzung. Man trifft auf bekannte und unbekannte Komponistennamen wie Mouret, Bach, Leclair, Mozart, Wesley, Paganini, Glinka, Mendelssohn, Borodin, Tanejew, Martinu und Schroeder. Die Interpreten sind Annette Kutzer (Violine), Carolin Zwanzer (Violine), Martin Krebs (Horn) und Albert Loritz (Bassklarinette). Das Konzert findet am Sonntag, 30. September, um 17 Uhr in der evangelischen Christuskirche in Buchen statt. Der Eintritt ist frei.

