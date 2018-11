Reise in die Karibik als Hauptgewinn

Buchen.Mit einer Gewinnsumme in Höhe von 43 286 Euro geht der Lions-Glücks-Kalender vom Lions Club Madonnenland bereits in die vierzehnte Auflage. Diese stolze Summe haben auch in diesem Jahr wieder zahlreiche Unternehmen aus der Region mit ihren Spenden zusammengetragen, die sich auf insgesamt 610 Einzelgewinne verteilen. Der Erlös kommt wie immer der Förderung der Jugend im Kreis zugute. Der Hauptgewinn beinhaltet eine attraktive Karibik-Kreuzfahrt für zwei Personen im Wert von 5000 Euro, die von der Augenarztpraxis Matthias Griebel in Buchen in den Kalender gelegt wurde.

Viele Abgabestellen

Ab kommenden Montag, 5. November sind die Lions-Glücks-Adventskalender bei nachfolgenden Abgabestellen erhältlich: In Buchen bei der Volksbank Franken, Sparkasse Neckartal-Odenwald, Apotheke am Musterplatz, Sonnen-Apotheke, Seitenbacher Werksverkauf, Vedrana Haas „Die Frisöre“, OBI, Hotel Prinz Carl, Tankstelle HERM und Intersport MuM; In Hainstadt in der Bäckerei „Zuckerbeck Breunig, in Hettingen in der Bäckerei Slepkowitz, Cafe Mackert/Kubach, Autohaus Müller, Quellen-Apotheke und im Kaufhaus Kuhn; in Walldürn bei der Bäckerei Peter Müssig, Bücherladen am Alten Rathaus und in der Sparkasse Neckartal-Odenwald; in Höpfingen bei der Poststelle Schaborak; in Hardheim beim Fotostudio Xana, Erfapark-Apotheke und in Limbach bei der Bopp-Floristik.

Auch in diesem Jahr sind die täglichen Ziehungen unter www.lionsclub-madonnenland.de einzusehen. Die Gewinne können in der Apotheke am Musterplatz abgeholt werden. kn

