Religiöse Heimat für 73 000 Katholiken

Das katholische Dekanat Mosbach-Buchen feiert sein zehnjähriges Bestehen am 13. Oktober um 10 Uhr mit einem Festgottesdienst in der Stadtkirche sowie mit einer Andacht am Nachmittag.

Buchen. Als Hauptzelebrant für den Gottesdienst, mit dem das zehnjährige Bestehen des katholischen Dekanats Mosbach-Buchen sein zehnjähriges Bestehen in der Stadtkirche „St. Oswald“ feiert, wurde der

...