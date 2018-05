Revision eingelegt im Totschlag-Fall

Anzeige

Essen/Buchen.Die Verteidiger des wegen Totschlags zu 14 Jahren Haft verurteilten 36-Jährigen aus Buchen haben Revision eingelegt. Der Pressesprecher des Landgerichts Essen, Dr. Johannes Hiding, bestätigte auf FN-Anfrage, dass der Fall nun an den Bundesgerichtshof weitergeleitet werde. „Es kann sein, dass es bereits im Herbst neue Verhandlungen geben wird,“ erklärte er. Ob es dazu kommt, entscheidet der BGH, nachdem die Unterlagen dort eingetroffen sind.

Die Richter sahen es am 14. Mai nach der monatelangen Verhandlung als erwiesen an, dass der 36-Jährige nach einem Streit seine Freundin in Gelsenkirchen mit einem Messer erstochen hat. Die Verteidigung hatte in ihrem Plädoyer auf Freispruch plädiert (wir berichteten). ms