Rock in der Röckel-Scheune

Hollerbach.In der Röckel-Scheune Hollerbach ist am Samstag, 22. September, am Abend beim Sportfest des TSV Hollerbach mit „New band in town“ eine Gruppe zu hören, die echten Sound verspricht. Die sechs Musiker servieren unter dem Motto „Coverband mit Konzerterlebnis“ vier Jahrzehnte Hits der Rock- und Popgeschichte. Ihr Ziel: Das Publikum von 18 bis 88 mit ehrlicher, handgemachter Musik vom ersten Ton an mitzureißen und für ausgelassene Stimmung zu sorgen. Als Vorgruppe spielt die Buchener Akustikformation „O.A.M.“ (Oliver Adrian, Alexander Kern, Melanie Trunk-Ries) – vielen bekannt durch den Auftritt an der Aktivnacht. Bild: Sandra Dollinger Pixelnebel Fotografie

