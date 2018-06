Rohstoffe und Energie optimal nutzen

Anzeige

Störstoffsammlung

Störstoffe wie beispielsweise Kehricht, Medikamente, Staubsaugerbeutel, Scherben und Porzellan, Hygieneartikel, Windeln, Kleintierstreu, Einwegspritzen und Zigarettenkippen werden in einer separaten Störstoffsammlung erfasst. Hier geht man von einem Gesamtaufkommen von lediglich etwa 20 Kilogramm pro Einwohner und Jahr aus, weshalb im Normalfall eine Sacksammlung ausreicht. Somit ist der „Sack“ auch die Standardausstattung dieses abfallwirtschaftlichen Systems. Bei erhöhtem Störstoffaufkommen wie beispielsweise in Windelhaushalten kann eine Störstofftonne bei der AWN bestellt werden. Aus den gesammelten Störstoffen wird in Müllheizkraftwerken Strom und Wärme erzeugt. Die schon seit Jahren eingeführten separaten Sammlungen von Altpapier (blaue Tonne), Altglas, Altholz und -metall, Altkleidern, Elektroschrott, Grünschnitt, Sonderabfall und Sperrmüll bleiben wie gewohnt bestehen.

Bundesweite Vorschrift

„Die Bioguterfassung ist eine bundesweite Vorschrift“, stellte der AWN-Geschäftsführer klar. Ziel im Neckar-Odenwald-Kreis sei es, das Potenzial der Küchenabfälle zu erschließen. Wegen des bestehenden Grüngutsystems habe man das Konzept an die Bedürfnisse des Kreises angepasst. „Wir sind abfalltechnisch Vorreiter und streben die optimale Ausbeute von Rohstoffen und Energie an“, so Ginter. Nur der kleine Rest werde in Müllverbrennungsanlagen entsorgt.

Zum Start erhalten die Kunden die roten Störstoffsäcke, zwei Vorsortierbehälter, eine Probepackung Papier-Kompostbeutel und den Informationsflyer „Mülltrennung“. Die vorhandene Restmülltonne bekommt einen neuen, grünen Deckel und wird somit zur Bioenergietonne (BET). Diese Tonnengröße sei auch weiterhin – mindestens bis 2020 – die Bemessungsgrundlage für die Müllgebühr. Die Umdeckelungen finden unmittelbar nach der Leerung der Restmülltonne statt, weshalb diese so lange am Straßenrand verbleiben muss, bis der neue grüne Deckel montiert ist. Die Teams der AWN werden an diesen Tagen zusätzliche Informationsflyer mit den entsprechenden Hinweisen unter die Tonnendeckel klemmen. Die Termine für die Umdeckelungen sind: Hettigenbeuern, Stürzenhardt am 18. Juni, Buchen, Bödigheim, Einbach, Hettingen, Hollerbach, Ober- und Unterneudorf, Rinschheim und Waldhausen am 20. Juni, Eberstadt, Götzingen und Hainstadt am 28. Juni, sämtliche Ortsteile von Hardheim am 27. Juni.

AWN-Geschäftsführer Dr. Mathias Ginter betonte, dass jedes abfallwirtschaftliche System nur gemeinsam mit den Bürgern funktioniere. Jetzt hoffe man auf Akzeptanz. Mit Anlaufschwierigkeiten wie in Hardheim rechnet Ginter nicht. Dort wurde mit der Einführung auf eine vierwöchige Sammlung umgestellt, was mittlerweile aber schon wieder zurückgenommen wurde. In Buchen erfolgt die Sammlung also 14-tägig. Auch Probleme bei Mehrfamilienhäusern sieht Ginter nicht. Die Zahl der Tonnen sei im Normalfall größer und es bestehe durchaus die Möglichkeit, wenige große statt vieler kleiner Tonnen zu nutzen.

Informationsveranstaltung

Die KWiN/AWN führt am heutigen Mittwoch von 16 bis 20 Uhr in der Stadthalle eine Informationsveranstaltung über die Einführung der „Restmüllarmen Abfallwirtschaft“ durch. Im Rahmen einer Hausmesse mit Informationsständen soll die Bevölkerung über dieses Konzept informiert werden. Schüler des BGB, Geopark AG, werden das System der restmüllarmen Abfallwirtschaft in Vorträgen im Multifunktionsraum vorstellen. Mitglieder des Vereines Verband Wohneigentum sind mit einem Stand „Richtig kompostieren im eigenen Garten“ vertreten. borg

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 06.06.2018