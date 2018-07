Roland Burger: „Eine Bereicherung für die Stadt“

Anzeige

Buchen.Eigentlich sollte der neue Kulturbiergarten schon im Mai eröffen. Am 18. Juni war es dann soweit und bei der Aktivnacht hat er bereits seine Feuertaufe bestanden – so groß war der Ansturm. Am Montagabend wurde nun die Leader-Plakette zum Abschluss des Projekts „Errichtung eines Kultur-Biergartens“ durch Alfred Beetz übergeben.

Ich bin sehr zufrieden – das neue Angebot wurde gut angenommen“, berichtet „Schwanen“-Wirt Simon Schäfer mit Blick auf die ersten Wochen. Die Firma Emil Tomac habe gute Arbeit geleistet. Anfang Oktober erhielt Simon Schäfer die Bewilligung zum Förderantrag durch die L-Bank. Das rund 100 000 Euro teure Projekt wurde durch Leader mit knapp 21 000 Euro gefördert.

Die Trunzerwiese mit einer Fläche von rund 520 Quadratmetern, deren Besitzer die Stadt ist, beherbergt nun den Biergarten, der auch über eine kleine Bühne verfügt. Die wird erstmals am 28. Juli mit Leben erfüllt: das Ensemble „Drei-Klang“ gastiert ab 19 Uhr.