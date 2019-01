Rollerfahrer leicht verletzt

Buchen.Bei einer Kollision mit einem Pkw ist ein 16-jähriger Rollerfahrer am Donnerstagmorgen in Buchen leicht verletzt worden. Der Vorfall ereignete sich nahe der Bundesstraße 27. Die 60-jährige Fahrerin eines Jaguar hatte bei der Einfahrt auf die Hettinger Straße den aus Richtung Hettingen kommenden Rollerfahrer übersehen. Der 16-Jährige stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Es entstand Sachschaden in Höhe von über 4000 Euro.

