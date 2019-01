Rom-Gesandter mit „Hettemer“ Latein

Hettingen.Die traditionelle Seniorensitzung der „Fregger“ fand am Sonntag im Lindensaal statt. Pünktlich um 14.01 Uhr marschierte der Präsident Robin Schmelcher mit seinem Elferrat und den Garden in den gut besetzten Saal ein. Nach der Vorstellung des närrischen Hofstaates stieg man mit einem Schunkler unter Mitwirkung der kleinen Besetzung des Musikvereins Hettingen ins närrische Programm ein.

Doch nicht so leicht

Gleich zu Beginn zogen die „Freggerli“ – im Alter von vier bis sechs Jahren der jüngste Nachwuchs der FG – mit ihrem Gardetanz die Senioren in ihren Bann. „Wild West – von Hettje nach West Virginia“ war Thema der Kindergarde. Das es doch eigentlich leicht sein sollte, eine Bütt zu halten, und wie es dann doch in der Wirklichkeit aussieht, wusste Bernhard Mackert zu berichten. In gekonnten Reimen stellte er die Erlebnisse in seiner Geschichte als Büttenredner dar. Nach dieser überaus gelungen Bütt wirbelte das Tanzmariechen Lynn Hartmann von der FG „Fideler Aff“ aus Walldürn über das Parkett. Hoher Besuch kündigte sich im Anschluss an. Arno Kirchgeßner glossierte im „Hettemer“ Latein als Gesandter aus Rom. Dieser Vortrag wurde von seiner Dolmetscherin Angelina Sutter ins Hochdeutsch übersetzt. Dabei kam es durchaus vor, dass die Übersetzung nicht immer ganz dem ursprünglichen Sinn entsprach. Auch der nun folgende Marschtanz der Juniorengarde erfreute die Senioren sehr.

66-jährige Unterstützung

Anschließend hatte der Ortsvorsteher Volker Mackert das Wort. Zu seiner Überraschung holte der Präsident Robin Schmelcher den Vater des Ortsvorstehers Willi Mackert auf die Bühne und überreichte diesem eine Urkunde für 66 Jahre musikalische Unterstützung an den Veranstaltungen der FG. Mit kritischen Blicken betrachtete der „Isegrim vom Unterschloss“ aus Hardheim so manche Begebenheiten aus aller Welt. Einen Schautanz mit dem Motto „Statt einsam lieber gemeinsam“ führte darauf hin die Schautanz-Juniorengarde der FG „Fideler Aff“ vor. Ganz entzückt waren die Senioren auch vom darauf folgenden Auftritt der „Freggergarde“.

Nach einem Schunkler präsentierte sich dann Dominik Matt, der bei den „Freggern“ sein Debüt in der Bütt gab, den Senioren als Müllexperte. Er erläutete, was in welche Tonne kommt. Auch Begebenheiten aus dem Ort und „drum herum“ wurden von ihm gekonnt dargeboten. Den Abschluss der Sitzung machten dann die „Waschbärbäuch“, die Männertanzgruppe der FG. Mit ihrem Schautanz entführten die Tänzer das Publikum ins alte Ägypten.

