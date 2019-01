Rosige Zukunft dank talentierter „Fregger“-Jugend

Hettingen.Die „Hettemer Fregger“ haben am Samstagabend im Lindensaal ihren Fasnachtauftakt gefeiert. Neben vielen Garden und Tanzgruppen präsentierte sich auch ein neues Gesicht: Der 18-jährige Dominik Matt trat als Müllexperte in die Bütt. Für die Musik sorgte wie in jedem Jahr die Hüngheimer Trachtenkapelle.

Viele Kinder und Jugendliche dabei

Um den Nachwuchs scheint es bei den „Hettemer Freggern“ gut bestellt zu sein. Mit Robin Schmelcher führte ein im Vergleich zu benachbarten Fastnachtsgesellschaften geradezu jugendlicher Präsident durch die Sitzung. Die „Freggerli“, eine Tanzgarde mit Mädchen im Kindergartenalter, lassen durch ihre Mitgliederzahl und Leistung ebenso auf die Zukunft hoffen wie die Kinder-, Junioren und die „Freggergarde“.

„Ich als Müllmann weiß Bescheid“

Und schließlich feierte mit dem Jungtalent, dem 18-jährigen Dominik Matt, ein Büttenredner Premiere, der Lust auf mehr machte. „Ich als Müllmann weiß Bescheid, was es im Ort un drumrum so geit“, stellte er immer wieder fest. So ging er auf verschollene Theaterkulissen ein, auf die biberbedingt überschwemmte Wiese im Hettinger Tal, die man bei Frost zum Eislaufen nutzen könnte, und auf die Herausforderungen bei der Mülltrennung. Die Konturen auf einem Satellitenbild von Hettingen griff er ebenso auf wie die anstehenden Wahlen zum Ortschaftsrat. Da werde viel versprochen. „Raus kommt doch nur Müll“. Am Ende sang der junge Büttenredner sogar und brachte den ganzen Saal zum Schunkeln.

Davor erfreute mit Maxi Maurer ein erfahrener Büttenredner das Publikum. Als Postbote erzählte der Narr von den „Merchemer Brogge“ einen Witz nach dem anderen, ging aber auch immer wieder auf das Publikum ein und sorgte somit für häufige Situationskomik. So musste Stadträtin Gabi Strittmatter, die den beruflich verhinderten Ortsvorsteher Volker Mackert vertrat, gleich zweimal auf die Bühne: Sie nahm eine kreativ von Robin Schmelcher verpackte Pylone als Geschenk entgegen und durfte am Ende den Büttenredner mit einem Kuss verabschieden.

Professionelle Auftritte

Ansonsten bot die Sitzung wie in jedem Jahr den vereinseigenen Tanzgruppen die Gelegenheit, sich zu einem frühen Zeitpunkt der Kampagne dem heimischen Publikum zu präsentieren. Dabei traten schon die Jüngsten sehr professionell auf. Die „Freggerli“ erfreuten unter der Leitung von Kirsten Erfurt, Hanna Stewner, Hedi Rösch und Melanie Möller die Zuschauer, die Kindergarde mit dem Motto „Wild West – von Hettje nach West Virginia“ unter der Leitung von Helen Esche und Michaela Knöbl, die Juniorengarde unter der Leitung von Celine Henk und „der Stolz der Hettemer Fregger“, die „Freggergarde“, unter der Leitung von Hannah Stewner und Jana Kreuter.

Diese Tanzgruppe ist amtierender Vize-Meister im Narrenring Main-Neckar. Mit ihrem originellen und gekonnt dargebotenen Schautanz „Waschbär goes Egypt“ brachte zudem in diesem Jahr wieder das Männerballett „Waschbärbäuch“ die Zuschauer zum Johlen.

„Robin in da Hood“

Das Programm komplettierten verschiedene Gastgruppen. So hieß die „Große Schautanzgruppe“ der „Seggemer Schlotfeger“ das Publikum auf dem Jahrmarkt willkommen. Die Prinzengarde der „Lustigen Vögel“ aus Schweinberg brachte Schwung in den Saal und das Männerballett „Ranzegarde“ aus Osterburken stand mit „Robin in da Hood“ den „Waschbärbäuchen“ an Qualität und Originalität in nichts nach. Mit dem „Almabtrieb“ durch das Männerballett der „Heeschter Berkediebe“ wurde es auf der Bühne urig und zünftig.

Die Sitzung selbst begann anders als gewöhnlich. Statt des Präsidenten begrüßte Guy Sutter, der Vize-Präsident, das Publikum. Denn der Präsident hatte aus beruflichen Gründen die Vereidigung der Elferräte verpasst, und musste „nachvereidigt“ werden. Erst dann erhielt er Narrenkappe, Orden und das Mikrofon.

„Scheint die Sunn erscht richtig schee, läuft die Tonne von elee“, verkündete er gleich dem Narrenvolk und begrüßte die Gastabordnungen verschiedener Narrenvereine. Stadträtin Gabi Strittmatter verwies in ihrer Begrüßung auf ihren „preußischen Migrationshintergrund“ und übergab als „staatlich anerkannter Notnagel“ die Rathausschlüssel an Präsident Robin Schmelcher. mb

© Fränkische Nachrichten, Montag, 28.01.2019