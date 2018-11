Roswitha Müller referierte über die heilende Kraft des Vergebens

Hainstadt.In den einladend geschmückten Räumen der Pfarrscheune begingen Frauengemeinschaft und Altenwerk gemeinsam die zur Tradition gewordene Elisabethfeier. Begegnung und Austausch bei Kaffee und Kuchen bildeten den Auftakt eines inhaltsreichen Nachmittags, an dem Roswitha Müller zu dem Thema „Wie Gott mir – so ich dir!“ über die heilende Kraft des Vergebens referierte.

Vergebung sei eine Entscheidung und eine Lebenspraxis, ohne die niemand leben kann, ohne die auch eine Gesellschaftsordnung nicht menschlich sei. Dabei sei sie gleichermaßen oft unendlich schwer zu praktizieren und unendlich befreiend, wenn sich jemand auf sie einlasse. De Referentin richtete den Blick in die Bibel, die eine unerschöpfliche Fundgrube für alle Lebenssituationen sei und die ausgewiesene Richtschnur für Christen. Auf die Frage „Wie oft muss ich verzeihen, wenn mein Bruder mir gegenüber einen Fehler macht?“ hat Jesus keine abzählbare Menge von Fällen genannt, sondern ausgedrückt, dass die Pflicht zum Vergeben keine Grenzen kennt. In einem Bibliolog wurde dann die Schriftstelle vom unbarmherzigen Gläubiger in ihren verschiedenen Rollen betrachtet und sozusagen persönlich „erlebt“. Sodann stellte Roswitha Müller die Fragen in den Raum: Wie heilen wir unsere Verletzungen, die uns immer wieder durch andere zugefügt werden und wie lernen wir zu vergeben? Zunächst müssten wir ganz nüchtern einsehen: Unsere Welt ist nicht heil. Wir selbst sind verletzt und wir verletzen andere. Wenn ich also das Problem habe, von einem anderen Menschen verletzt worden zu sein, dann ist es sehr wichtig, das Ganze wenigstens als Schmerz oder als Verletzung zuzulassen, es nicht einfach verdrängen oder herunterschlucken wollen.

In einem zweiten Schritt gehe es darum, das Geschehene zu reflektieren. Es sei gut, auch einmal die Perspektive zu wechseln. Dann komme der nächste Schritt: dass ich wenigstens im Innern, mit dem Willen ausspreche: Ich verzeihe dir.

Und danach komme ein langer Prozess. Denn damit, dass man das Verzeihen ausspreche, gingen die negativen Gefühle ja noch nicht einfach weg. Die Wut, der Schmerz sind noch da und bleiben. Aber jetzt könne die Wunde heilen. Wer es nach einer empfundenen Kränkung schafft, das Geschehene zu akzeptieren, die negativen Gefühle hinter sich zu lassen und den Blick nach vorne zu richten, hat dem anderen Menschen innerlich verziehen. Diese Erfahrung wandelt den Ärger nicht nur in positive Emotionen um. Man geht aus ihr gestärkt hervor. Ob man sich tatsächlich mit dem anderen aussöhnen könne, sei ein wichtiger und letzter Schritt. Das hänge ja auch von der anderen Seite ab. Bleibe diese stur und unversöhnlich bleibt, gebe es keine Chance für einen gemeinsamen Neuanfang.

Am Ende zollten Brigitte Döllinger und Heinrich Wölfenschneider der Referentin Dank und Anerkennung für die Ausführungen zu einem Thema, das großes Interesse fand. Im Anschluss fand der Gemeindegottesdienst im Gedenken an die hl. Elisabeth von Thüringen statt, gestaltet von Mitgliedern der Frauengemeinschaft und des Altenwerkes. Pfarrer Johannes Balbach spendete dabei das Sakrament der Krankensalbung.

