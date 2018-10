Rückblick ins Landleben der 1950er und 60er

Götzingen/Eberstadt.Rundum gelungen war die dritte Auflage des „Getzemer Almabtriebs“, der heuer mit bemerkenswerter Resonanz unter dem Slogan „Zu Gast bei Freunden – Getzi gejt nüber uff Eberschd!“ auf dem Sportareal in Eberstadt vor begeistertem Publikum erfolgreich über die Bühne ging.

Zahlreich hatten sich Jung und Alt zu diesem schon etwas außergewöhnlichen „Nostalgie-Event“ eingefunden, und ihre Erwartungen wurden nicht enttäuscht. Die Veranstaltung verlief völlig reibungslos und wurde von Anwohnern und Besuchern erfreulich gut angenommen.

Bulldog-Konvoi

Pünktlich traf der Oldtimer-Konvoi, angeführt von Eberstadts Ortsvorsteher Nico Hofmann, mit den im Fokus stehenden, besonderen „Fest-Teilnehmern“ – eben den Milchkühen aus Buchen – auf dem Festareal ein. Unter großem Beifall der begeisterten Festgäste, welche die nostalgische Rückblende ins Landleben der 50er und 60er Jahre sichtlich genossen und dabei viel zu erzählen hatten, stellte Thilo Jaufmann die neun mitfahrenden Alt- und Hobby-Bauern sowie ihre in die Jahre gekommenen Fahrzeuge im Bulldog-Konvoi vor.

Auch Ulla Schmidt-Koecher von der „Pulsatilla-Ranch“ in Buchen, die ihre Kühe bereits zum dritten Male in dieses Projekt einbrachte, entbot festliche Grüße. Sie stellte den Besuchern sodann die etwas anderen Festteilnehmer vor, nämlich ihre Milchkühe „Frau Scherer“, „Knopf“ und „Kuki“, wobei ihre Hinweise auf deren Eigenarten erkennen ließen, dass diese Tiere durchaus Charakter und Persönlichkeit haben. Anschließend weckten die gemächlich vor der historischen Schlosskulisse grasenden Milchkühe reges Interesse bei den Zuschauern. Grußworte formulierte auch Ortsvorsteher Hofmann, der sich erfreut darüber zeigte, dass dieses gemeinsame Fest so gut angenommen wurde. Nico Hofmann lobte die Initiatoren und dankte den Organisatoren.

Danach nahm er unter Assistenz der beiden Vereinsvorsitzenden den obligatorischen Bieranstich in Angriff, und bereits nach zwei sicheren Schlägen hatte er Erfolg. Damit startete auch das musikalische Programm des Events. DJ Hansi führte, assistiert von Marie Müller, gekonnt durch das Fest und präsentierte die dem Anlass entsprechende Musik. Heini Hornung trug mit seinen Liedvorträgen aus dem „Kastelruther-Spatzen“-Repertoire zur passenden Atmosphäre bei.

Recht stimmungsvoll entwickelte sich ab 21 Uhr dann die „Almabtriebs-Party“ in der gut besetzten Sporthalle. Die zahlreich in Dirndl und Lederhose gekommenen Besucher sorgten für den passenden Rahmen und die besondere Note. So entwickelte sich die Party-Nacht recht fröhlich, bis weit in den neuen Tag hinein wurde ausgiebig getanzt und fröhlich gesungen. jm

