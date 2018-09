Die rund 2,3 Millionen Euro sind gut angelegt. Die Schüßler GmbH in Hainstadt hat sich mit einer neuen Produktionshalle und einer Lagerhalle für die Zukunft gerüstet.

Hainstadt. Nach etwa eineinhalb Jahren Bauzeit konnte die neue Produktionshalle der Firma Schüßler, die in den Bereichen Werkzeugbau und Kunststoffspritzguß zuhause ist, bezogen werden. Die Kunststoffspritzerei produziert bereits in der von der Firma Henn errichteten Halle. Damit gehört die ehemalige Enge der Vergangenheit an und dem in den letzten Jahren gestiegenen Produktionsvolumen wurde Rechnung getragen. Ergänzt wird die neue Produktionshalle durch eine 25 mal 25 Meter große Lagerhalle, die von der Firma Tomac im Vorfeld gebaut wurde. Sie bietet über 600 Palettenstellplätze. Insgesamt hat die Firma Schüßler rund 2,3 Millionen Euro investiert. Am Samstag, 6. Oktober, werden die neuen Gebäude zwischen 14 und 18 Uhr bei einem Tag der offenen Tür“ der Öffentlichkeit präsentiert – mit Kinderschminken und anderen Aktionen.

„Es war nicht immer einfach, aber jetzt sind wir froh, dass alles so gut geklappt hat“, meinte gestern Markus Schüßler, ebenso wie sein Bruder Oliver geschäftsführender Gesellschafter des Hainstadter Betriebs, in einem Pressegespräch. Er sei mit der Arbeit der beteiligten Firmen, die in der Mehrheit aus der Region stammen, sehr zufrieden. Weniger Freude haben ihm die Formalismen gemacht. „Das ist beim Bau der größte Bremser“, erklärte Schüßer. Die Investition sei nötig gewesen, weil die Größe der Spritzteile in den letzten Jahren angewachsen sei, und für größere Maschinen seien die alten Produktionshallen einfach nicht ausgelegt gewesen. „Die jüngste Kunststoffspritzmaschine hat ein Gewicht von 22 Tonnen“, ergänzte Regina Schüßler. Auch für die Mitarbeiter habe sich das Klima verbessert, das habe der heiße Sommer deutlich gezeigt.

Leitrechner ist aktiv

Die Maschinen in der neuen Produktionshalle sind an einen Leitrechner angeschlossen, der über einen Großen Monitor Aufschluss darüber gibt, welche Maschine gerade in Betrieb ist oder wo eventuell eine Störung vorliegt. „Gefüttert“ werden die Maschinen künftig über große Trichter, die das Material ohne Energieaufwand von oben in ihr Ziel befördern.

2017 besser als 2018

Das Umsatzvolumen des rund 35 Mitarbeiter zählenden Familienunternehmens, in dem mittlerweile auch Oliver Schüßlers Sohn Moritz als Kunststofftechniker aktiv ist, sei auf rund drei Millionen Euro geklettert, was einem Anstieg um 20 Prozent in den letzten Jahren entspreche. „Doch 2018 war nicht so gut wie 2017“, verdeutlicht der geschäftsführende Gesellschafter. Gerade bei Neuentwicklungen sei es etwas ruhiger geworden.

Die Mitbewerber im Spritzgussbereich seien im Ostblock zu finden, während sie im Werkzeugbau eher in China angesiedelt seien. Der größte Kunde kommt aus dem Schwarzwald, ansonsten sei die Firma regional aufgestellt.

1968 fiel der Startschuss

Dort, wo einst die Spritzmaschinen standen, wird derzeit aufgeräumt. Denn am 6. Oktober soll die Halle für die Feierlichkeiten genutzt werden. Nicht nur die neuen Gebäude stehen dabei im Mittelpunkt, auch das 50-jährige Bestehen der Firma Schüßler. 1968 wurde sie von Anton und Marlise Schüßler im ehemaligen Edeka-Laden gegründet. Baubeginn am heutigen Standort war 1972. 1994 übernahm die Nachfolgegeneration.

Ob künftig der Werkzeugbau den freien Platz nutzt oder doch wieder der Kunststoffspitzguss dort Einzug hält, wird nicht zuletzt von der wirtschaftlichen Entwicklung bestimmt.

