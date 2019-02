Rund 450 Personen unterstützten 15 Projekte

Nach dem Motto „Viele schaffen mehr“ können seit kurzer Zeit gemeinnützige, kirchliche und mildtätige Organisationen online Projekte über Spenden finanzieren.

Buchen. Online Spendengelder sammeln und die Volksbank Franken verdoppelt den Betrag bis zu einer Höchstgrenze. Das Ganze nennt sich „soziales Crowdfunding“. Für Ewald Gramlich, Vorsitzender des Heimatvereins Hainstadt, war der Mittwochnachmittag ein Grund zur Freude. Vertreter der Volksbank Franken überreichten ihm und seinem Vorstandsteam vor dem Hochkreuz bei Hainstadt symbolisch einen Scheck über 5600 Euro. Damit kann der Verein das Denkmal aus dem Jahr 1869 restaurieren lassen, und es bleiben sogar noch 1100 Euro übrig.

Diese darf der Heimatverein für andere satzungsgemäße Zwecke verwenden. Gelungen ist das dank der Online-Plattform „Viele schaffen mehr“ der Volksbank Franken. Dort können Vereine und andere gemeinnützige, kirchliche oder mildtätige Einrichtungen aus dem Geschäftsgebiet der Volksbank Franken Projekte mit Investitionsvolumina von höchstens 5000 Euro präsentieren, die sie mit Spenden realisieren wollen. Jede dort geleistete Einzelspende verdoppelt die Volksbank aus Mitteln des Gewinnsparvereins mit maximal 1000 Euro. Im Jahr 2018/19 stellt die Bank für diese Spendenverdopplungen 70 000 Euro zur Verfügung. Davon sind derzeit rund 20 000 Euro aufgebraucht.

„Ich war am Anfang sehr skeptisch“, sagte Gramlich. Denn seine Zielgruppe gehöre eher der älteren Generation an, die mit dem Internet meist nicht so gut umzugehen weiß. Doch dank der Unterstützung der Volksbank gelang es, sogar mehr Spenden als gewünscht einzusammeln. Der Heimatverein hatte für die Restaurierung des Hochkreuzes 4500 Euro angesetzt. Die Hälfte davon steuert die Volksbank mit 2250 Euro bei.

Startschuss fiel im Oktober

Die Volksbank startete mit dieser Crowdfunding-Plattform im Oktober vergangenen Jahres. Zu den vier Pilotprojekten, die innerhalb von drei Monaten erfolgreich abgeschlossen wurden, zählten neben dem des Heimatvereins Hainstadt die Anschaffung neuer Einsatzkleidung für das DRK Höpfingen, der Kauf neuer Tore für die F-Jugend der Eintracht Walldürn und die Beschaffung von sechs Mobilisierungssets für die Kirchliche Sozialstation Hardheim-Höpfingen.

Seit dem Beginn der Online-Plattform unterstützten rund 450 Personen insgesamt 15 Projekte. Auf diese Weise kamen, einschließlich der Dreingabe durch die Volksbank, rund 50 000 Euro zusammen. Christiane Pföhler aus der Marketingabteilung der Volksbank Franken ist mit der Resonanz äußerst zufrieden. Sie unterstützt gemeinsam mit Bianca Scholl Vereine und Organisationen dabei, ihre Projekte auf der Plattform zu präsentieren. Außerdem achtet sie darauf, dass zum Beispiel in kleineren Ortschaften nicht zwei Projekte zeitgleich miteinander um Spender konkurrieren. Ein wichtiges Kriterium ist außerdem, dass die Projekte innerhalb des Geschäftsgebiets der Volksbank Franken realisiert werden.

Nach Angaben auf der Plattform von „Viele schaffen mehr“ nehmen deutschlandweit insgesamt 120 genossenschaftlich organisierte Banken mit einer eigenen Plattform an der Initiative teil. Alle Crowdfunding-Plattformen zusammengenommen haben bis jetzt rund zehn Millionen Euro für gemeinnützige Projekte in ihren Regionen gesammelt. Insgesamt 220 000 Unterstützer hätten zu diesem Erfolg beigetragen. Bundesweit seien damit über 2000 Ideen verwirklicht worden.

Einige Hürden zu nehmen

Mitmachen dürfen gemeinnützige, kirchliche und mildtätige Institution aus dem Geschäftsgebiet der Volksbank Franken mit einem Projekt, das ebenfalls innerhalb des Geschäftsgebiets realisiert werden soll. Während der sogenannten „Bearbeitungsphase“ erstellt man eine Projektbeschreibung, am besten mit Fotos oder einem Video. Nach Prüfung durch die Volksbank wird das Projekt online freigeschaltet.

Jetzt muss der Projektinitiator innerhalb von zwei Wochen genügend Fans finden, je nach Finanzierungsvolumen 20 bis 50 Unterstützer. Glückt dies, folgt die dreimonatige Finanzierungsphase. Sollte es in dieser Zeit jedoch nicht gelingen, die angestrebte Finanzierungssumme zu erreichen, fließt das gesammelte Geld automatisch an die Spender zurück. War das Spendensammeln erfolgreich, setzt die Organisation ihr Projekt um.

Folgende Organisationen suchen derzeit nach Spendern für ihre Projekte: der FC Donebach für die Erneuerung von Sanitäranlagen im Sportheim, der Musikverein Hettigenbeuern für ein neues Tenorhorn sowie die Ausbildung von Jungmusikern, der TC Grün-Weiß Buchen für Kleidung seiner Vereinsmitglieder, die „Young Musicians“ aus Walldürn für ein neues Schlagzeug, der TSV Buchen für LED-Flutlicht im Frankenlandstadion, der FC Victoria Hettingen für einen „Soccer Court“, der TSV „Frankonia“ Höpfingen für einen Mähroboter, die DLRG-Ortsgruppe Walldürn für Vereinskleidung, der Sportschützenverein Dornberg für ein Trainingsgerät mit Laserlichttechnik, der „Förderverein Kindergarten und Grundschule“ aus Altheim für moderne Präsentationstechnik und der TC Götzingen für einen neuen Spielplatz.

