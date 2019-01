Rundreise durch die Karibik

Buchen.Für die Familie Julia und Andreas Lindau aus Heidersbach lag an Heiligen Abend ein ganz besonderes Geschenk unter dem Weihnachtsbaum.

Die Nummer 7237 aus dem Adventskalender des Lions-Clubs Madonnenland war diesmal der Hauptgewinn, der aus einer 14- tägigen Rundreise für zwei Personen im Wert von 5000 Euro durch die Karibik auf dem Traumschiff „Aida“ besteht. Gespendet wurde die Reise von der Augenarztpraxis Matthias Griebel in Buchen.

Den entsprechenden Adventskalender hatte die Mutter von Andreas Lindau bei der Volksbank in Buchen erstanden. Sie war zugleich auch der Überbringer der freudigen Weihnachtsüberraschung. Mit an Bord der erfahrenen Schiffsreisenden ist auch Töchterchen Leni, die zusammen mit ihren Eltern von Frankfurt den Flug nach Barbados antritt. Von da aus geht es über die Inseln St. Lucia, St. Vincent, Guadeloupe, Antiqua hinüber nach La Romana, um von dort aus über die ABC-Inseln Aruba, Bonaire und Curacao und Grenada zurückzukehren zum Ausgangsort Barbados. Der Präsidentin des Lions-Club Madonnenland Elke Schneider-Hädicke war es vorbehalten, am Montagabend den Hauptpreis im Hotel „Prinz Carl“ zu überreichen und ihnen eine schöne Reise durch die karibischen Inseln zu wünschen. kn

