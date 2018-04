Sabrina Eberle tritt die Nachfolge an

Anzeige

Bödigheim.Ein schwerwiegender Personalwechsel wurde im evangelischen Kindergarten Bödigheim endgültig vollzogen. Es galt, Gabriele Löhlein nach vielen Jahren im Jugenddorf Klinge und in Mosbach sowie weiteren 27 Jahren Arbeit mit den Kindern von Bödigheim zu verabschieden und Sabrina Eberle als neue Kraft zu begrüßen. Jahrzehnte des Einsatzes im sozialen Beruf der Kindergärtnerin fanden nach der Ausbildung zur Erzieherin in Mannheim und dem Studium in Eßlingen ihren würdigen Abschluss.

Im Namen der Kirchengemeinde und des Kirchengemeinderates dankte Dekan Krauth in einer von viel Dankbarkeit und Sympathie getragenen Ansprache für das „Mitdenken und Mitsorgen“ und die „Gaben und Fähigkeiten, die Leidenschaft und Kreativität“, die immer zum Wohl der Kinder deutlich wurden. Dem Dank und der Würdigung folgten vor dem Altar die Entpflichtung vom Amt und die Segnung. Nach dem Lied „Möge der Segen Gottes mit dir sein“ eines Chores der Eltern, Erzieher und des Kirchengemeinderates verlas Daniela Geßner einen von Gabriele Löhlein erarbeiteten Text „Was ich im Kindergarten gelernt habe“.

Team wieder vollständig

Nach der Predigt von Dekan Krauth folgte das Lied „Lobe den Herren, den mächtigen König“ und die Begrüßung, Einführung und Verpflichtung von Sabrina Eberle. Das nun wieder vollständige Team des Kindergartens und der Kirchengemeinderat assistierten bei der formellen Verpflichtung. Eberle absolvierte 1987/88 ein Vorpraktikum in Bödigheim, um sich dann zwei Jahre auf der Fachschule dem Fach „Sozialpädagogik“ zu widmen. Über die Stationen Boxberg und Eubigheim kam sie nach Oberbalbach, wo sie im katholischen Kindergarten 26 Jahre wirkte. Die Freude, sich nun wieder im Heimatort stärker der Familie widmen zu können, ist ihren Angaben zufolge groß. Einer Schriftlesung und einem Segensgebet der Vorsitzenden des Kirchengemeinderates, Birgit Sans, folgte die Segnung von Eberle und nach dem Lied „Geh´ aus mein Herz“ dankte Sans der scheidenden Gabriele Löhlein und überreichte ihr Blumengeschenke.