Sämtliche Erwartungen wurden erfüllt

Zufriedenstellend fällt das Fazit des geschäftsführenden Vorsitzenden Uwe Schöttle der BAG-Franken über das Buchener Agrarzentrum aus, welches vor fast einem Jahr eröffnet wurde.

Buchen. „Der Standort wurde sehr gut angenommen“, berichtet Schöttle über die Silos. Seit fast einem Jahr läuft das Agrarzentrum an der L 582 in Richtung Eberstadt offiziell, im Sommer 2017 wurden dort insgesamt 10 500 Tonnen Getreide, Raps und Mais angeliefert. „Die Landwirte sind sehr zufrieden mit dem Standort“, so Schöttle. Es wurde sogar so viel angeliefert, dass die Firma auf die alten Silos in der Eisenbahnstraße in Buchen zurückgreifen musste. „So viel hatten wir nicht erwartet“, meint der geschäftsführende Vorsitzende.

Auslaufende Nutzungsverträge

Was mit den alten Getreidespeichern passiert, ist auch schon sicher: Die BAG Franken hat sich zu einem Rückbau verpflichtet, sobald die neue Anlage Richtung Eberstadt in Betrieb ist und die Nutzungsverträge unter anderem mit der Telekom, die die Silos für ihre Antennen nutzen, ausgelaufen sind. Dies teilte die Stadt Buchen auf eine FN-Anfrage mit.