Sänger rockten nicht nur die Bühne

Der gastgebende MGV Hainstadt, der Gesangverein „Frohsinn“ Mudau und der „Liederkranz“ Waldhausen begeisterten am Samstagabend das Publikum in Hainstadt.

Hainstadt. Mit einem abwechslungsreichen Programm unterhielten der MGV Hainstadt, der Gesangverein „Frohsinn“ Mudau und der „Liederkranz“ Waldhausen am Samstagabend in der Mehrzweckhalle in Hainstadt das Publikum. Der Liederabend war sehr gut besucht.

Tradition trifft auf Moderne

Traditionelle Männerchorsätze, alte Volkslieder und modernes Liedgut präsentierten die drei Chöre ihren Zuschauern. Der gastgebende Chor, der MGV Hainstadt, begann unter der Leitung von Sebastian Scheuermann mit den drei Volksliedern „Am Brunnen vor dem Tore“ nach einem Satz von Friedrich Silcher, „Spielmann“ von Arnold Kempkens und „Im schönen Wiesengrunde“ nach einem Arrangement von Horst Berger. In der zweiten Hälfte des Abends zeigten die Hainstadter, dass sie auch neueres Liedgut gut zu singen verstehen. Dem Lied „Mein kleiner grüner Kaktus“ von den „Comedian Harmonists“ folgte das gefühlvolle „Träume sind stärker“ von den „Schürzenjägern“, begleitet von Benjamin Scheuermann am Klavier. Dann rockte das 28-köpfige Ensemble mit dem Spiritual „Rock my soul“ nicht nur die Bühne, sondern den ganzen Saal. Das Publikum klatschte begeistert mit.

Der gemischte Chor aus Waldhausen trat mit Christian Roos als Chorleiter und Pianist in Hainstadt auf. In einem von Christian Roos arrangierten Chorsatz widmete sich der mit 30 Personen besetzte Chor dem Liedermacher Hannes Wader mit seinem legendären Lied „Heute hier, morgen dort“. Es folgte der bekannte Chanson „Aux Champs-Elysée“ von Joe Dessin in einem Chorarrangement von Christian Roos. Mit „Du lässt den Tag, o Gott, nun enden“ beendeten die Waldhäuser Sängerinnen und Sänger ihren Auftritt in der ersten Hälfte des Konzerts besinnlich.

Schwungvoller Start

Nach der Pause sorgten sie für einen schwungvollen Wiedereinstieg in das musikalische Programm. „Hallo, Mary Lou“ von Gene Pittney, „Halleluja“ von Leonard Cohen und „Als Freunde“ nach einem Arrangement von Christian Roos bildeten den Start in eine äußerst schwungvolle, teilweise auch originelle zweiten Konzerthälfte. Erstmals forderte das Publikum eine Zugabe.

Lied aus Schweden

Diesen Wunsch erfüllten die Sänger gerne mit „Griechischer Wein“ von Udo Jürgens in einem Chorsatz von Pasquale Thibaut. Eine Zugabe verdienten sich auch die Mudauer Sänger unter Leitung von Gerhard Bönig. Sie sangen vor der Pause „Courage“ von Konstantin Wecker, danach ein sehr gefühlvolles „I manans skimmer“ aus Schweden, bevor schwungvoll der traditionelle Männerchorsatz „Ich weiß ein Fass“ folgte. Im zweiten Teil begeisterten die Mudauer zunächst mit dem Liebeslied „La Morettina“ nach einem Satz von Bernhard Weber. Zu „Rossiniana“ nach einer Bearbeitung von Arnold Kempkens nahm Dirigent Gerhard Bönig am Klavier Platz. Äußerst humor- und effektvoll, pointiert und mit einem Reichtum an Dynamik gestalteten die Sänger das Lied mit seiner Vielzahl an italienischer musikalischer Ausdrücke. Spätestens mit dem Stimmungslied „Funiculi, Funicula“ von Udo Jürgens in einer Bearbeitung von Otto Groll riss das Ensemble das Publikum mit sich. Es folgte als Zugabe „Hoch lebe der Wein“.

50 Männerkehlen auf einmal

Nach den Schluss- und Dankesworten von Willi Schwind, Vorsitzender des MGV Hainstadt, nahmen die beiden Männerchöre aus Hainstadt und Mudau auf der Bühne Aufstellung. Unter Leitung von Sebastian Scheuermann erklang aus rund 50 Männerkehlen der beliebte Männerchorsatz „Aus der Traube in die Tonne“ – ein perfekter musikalischer Abschluss für das gelungene Konzert und ein guter Übergang zum rein geselligen Teil der Veranstaltung.

