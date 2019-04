Sanierung bereitet Probleme

Hettigenbeuern.Die Blutspenderehrung fand im Rahmen der Ortschaftsratssitzung statt. „Die Bereitschaft, Blut zu spenden, ist sehr wertvoll und keinesfalls selbstverständlich“, zollte Ortsvorsteher Günther Müller Anerkennung, als er Horst Edelmann für beachtliche 50 Blutspenden auszeichnete. Für zehnmaliges Blutspenden wurden Ute Mössinger und Ramona Then geehrt.

Keine Einwände hatten die Ortschaftsräte beim Bauantrag auf Umnutzung eines Cafés in ein Einfamilienhaus und den Anbau einer Außentreppe sowie den Neubau einer Garage beim Anwesen des früheren Kurhauses. Die Bauvoranfrage zur Errichtung eines Wohnhauses in der Hornbacher Steige wurde ebenfalls beraten, wobei die Fläche zwar im Bebauungsplan ist, aber noch kein Baufenster festgelegt ist. Auch die Flächenverhältnisse beim Gehweg sollten, so eine Anregung aus dem Gremium, hierbei geklärt werden. Es wurde der Wahlvorstand für die Europa- und Kommunalwahl am 26. Mai gebildet.

Lüftung und Heizung ausgetauscht

Der technische Dezernent Hubert Kieser und Jens Keppner vom Fachbereich Bauen der Stadt Buchen informierten dann über den weiteren Ausbau des Dorfgemeinschaftshauses. Die technische Sanierung und die Behebung der Schäden am Gebäude stehen im Vordergrund, informierten sie.

Keppner stellte den bereits erledigten und auch den noch anstehenden Maßnahmenkatalog vor: Die Heizungs- und Lüftungsanlage wurde mittlerweile komplett getauscht. Geplant sei noch die Aufschaltung der Möglichkeit zur Fernwartung für die Heizung.

Statische Fragen zu klären

Keppner informierte über die Probleme mit der Sanierung des Hallendaches. Hier seien noch statistische Fragen zu klären, auch die Brandverhütungsschau wirke sich gegebenenfalls noch auf die Maßnahme beim Hallendachaufsatz aus. Die ursprünglich angedachte Sichtverschalung der Fassade werde auch noch im Detail geprüft. Da ein detaillierter Zeitplan derzeit noch nicht präsentiert werden kann, kam aus dem Gremium die Anregung, die Ausschreibung im Herbst vorzunehmen und dann mit der Dach- und Außensanierung im Frühjahr 2020 zu starten. Auch die Einbindung des Ortschaftsrates in wichtige Dinge, welche den Stadtteil betreffen, wurde im Laufe der regen Diskussion angesprochen. Ortsvorsteher Günther Müller informierte über die Planung des 72-Stunden-Projektes mit Arbeitseinsätzen am Grillplatz und im Kurpark in Hettigenbeuern.

Bei den Bekanntgaben wies der Ortsvorsteher unter anderem auf die in der vergangenen Woche neu angebrachten Straßenschilder in Hettigenbeuern hin. Er appellierte an die Einwohner, die Augen offen zu halten und Müllsünder zu melden, da in den vergangenen Wochen rund um Hettigenbeuern oftmals Müll in der Natur entsorgt wurde. Angesprochen wurde auch das falsche Schild an der Bushaltestelle – hier ist ein „n“ zu viel und es heißt „Hettingenbeuern“ – und der Graben im Eichenweg, welcher ausgefräst werden muss. hes

