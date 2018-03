Sanierung im „Vollausbau“

Anzeige

Buchen.Für die „Bahnhofstraße“ in Hainstadt wurde der sogenannte „Hocheinbau“ favorisiert und 400 000 Euro im Haushalt eingestellt. Zwischenzeitlich förderte eine Kamerabefahrung des dortigen Abwasserkanals Schäden zu Tage. Eine sogenannte „Inlinersanierung“ käme zwar in Frage, bietet aber auf der Kostenseite keinen Vorteil gegenüber der Sanierung in offener Bauweise (Kanalaustausch).

Weitere Maßnahmen

Die Stadtwerke Buchen beabsichtigen die Wasserleitung im Straßenkörper zu erneuern und im Gehwegbereich sollen die Elektrokabel ausgetauscht werden. In Anbetracht der aufgelisteten Maßnahmen insgesamt, wurde dem Gremium am Montag die Sanierung durch „Vollausbau“ vorgeschlagen. Dadurch entstehen Mehrkosten für den Kanalbau, die als außerplanmäßige Auszahlungen im Haushalt 2018 zu finanzieren sind. Die Gesamtkosten liegen nun bei 620 000 Euro, wovon 380 000 Euro auf den Straßenbau und 240 000 Euro auf den Kanalaustausch entfallen. Einstimmig billigte das Gremium die Mehrkosten. borg