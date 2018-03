Sascha Herwig folgt auf Roland Ohnhäuser

Anzeige

Buchen.Die Jahreshauptversammlung der DAV-Sektion Buchen/Odenwald fand im Dorfgemeinschaftshaus in Oberneudorf statt. Im Gegensatz zu den Jahren zuvor galt es für die zahlreich gekommenen Mitglieder des Deutschen Alpenvereins neben der Entgegennahme des Geschäftsberichts und der Jahresrechnung, sowie der Genehmigung des Haushaltsplanes, vor allem neue Vorstandsmitglieder zu wählen.

Nach der Begrüßung durch den Vorsitzenden Roland Ohnhäuser trug Arno Steichler, Zweiter Vorsitzender. den Geschäftsbericht für das vergangene Jahr vor. Mit viel Stolz könne das scheidende Vorstandsteam auf ein sehr erfolgreiches Jahr zurückblicken. Dabei ist die Mitgliederzahl mittlerweile auf knapp 2200 angestiegen. Der DAV verfügt neben seinen sehr vielfältigen Bereichen vor allem über zwei große Einrichtungen: die Arnberghütte und die Kletterhalle. So werden sämtliche Generationen mit Begeisterung für den Bergsport angesprochen und der DAV vereint Tradition und Modernität.

Besonders die scheidenden Vorstandsmitglieder haben über Jahrzehnte maßgeblich mit jeder Menge Engagement, Dynamik und Herzblut zu einem solchen Erfolg beigetragen. So übernahm Roland Ohnhäuser 1981 den Posten des Zweiten Vorsitzenden und rund 17 Jahre später die Leitung der Sektion. Adelheid Farrenkopf war ab 1998 Beisitzerin und damit die erste Frau im geschäftsführenden Vorstand. Danach stand sie dem Verein ab 2008 als Schriftführerin stets zur Seite. Auch finanziell kamen mit dem Bau der Kletterhalle enorme Veränderungen und Herausforderungen auf die Sektion zu. Christina Göbel-Weigand behielt bei den großen Umbaumaßnahmen und Investitionen ab 2010 die Zahlen als Schatzmeisterin im Blick. Daneben verabschiedete sich auch Walter Schler aus der erweiterten Vorstandschaft. Bereits seit 1976 leitete er Touren und Wanderungen des DAV. Auch Frank Schäfer legte sein Amt als langjähriger Leiter (seit 2009) des Ressort „Bergsteigen“ nieder. Nach so vielen erfolgreichen Jahren und Entwicklungen verwundert es nicht, dass die „Urgesteine“ des Vereins in den wohlverdienten Ruhestand entlassen werden wollten. Die gute und nachhaltige Vereinsarbeit zeigte sich auch in der Tatsache, dass relativ schnell Kandidaten für die ehrenamtlichen Tätigkeiten gefunden wurden.