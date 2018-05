SC BG Buchen III holt die Meisterschaft

Anzeige

Buchen.Zum Abschluss der Schach-Saison traten nochmals drei Teams des SC BG Buchen an.

In der Verbandsliga Nord unterlag der SC BG Buchen II beim SV Walldorf II zwar mit 2,5:5,5 und hielt dadurch mit dem 7. Platz bei 7:11-Mannschaftspunkten gerade so die Liga, allerdings nur auf Grund des besseren Brettpunktverhältnisses gegenüber den abgestiegenen SF Birkenfeld (36 gegenüber 30 Brettpunkten). Die Odenwälder waren in diesem Spiel eh schon ersatzgeschwächt, waren aber letztendlich chancenlos, weil am Spieltag bedauerlicherweise zwei Spieler kurzfristig ausfielen und zwei Bretter kampflos an die Astoria-Städter abgegeben werden mussten.

Dann verkaufte sich die Rumpftruppe aber teuer und holte aus den sechs Brettern 2,5 Zähler. Herausragend war dabei der Partiegewinn von Ersatzspieler Patrick Schleißinger, der an Brett 3 sensationell den bis dahin ungeschlagenen und haushoch favorisierten Benedikt Kappe (DWZ 2132) bezwang. Sichere Unentschieden holten die Buchener Spitzenbretter Berthold Engel sowie Jakob Schuhmacher und ebenfalls überraschend an Brett 6 der immer stärker werdende Lucas Mayer, der bei seinen bisherigen Verbandsliga-Einsätzen einen 2000er-Schnitt verbuchte.