Schaden auf circa 10 000 Euro geschätzt

Hettingen.Bei Gundolf Scheuermann, Vorsitzender des Hettinger Heimatvereins, wurde dieser Tage von Mitbürgern angefragt, ob an den Gedenksteinen des Kriegerhains Renovierungsarbeiten ausgeführt werden, weil auf den Gedenksteinen die Namensschilder fehlen. Scheuermann verneinte, begab sich zum Kriegerhain und musste feststellen, dass auf allen 65 Gedenksteinen die Namenschilder aus Messing fehlen.

Ob nur eine Person dafür verantwortlich war oder sogar eine Diebesbande, ist derzeit noch unklar. An den Gedenksteinen wurden keine Beschädigungen festgestellt, Vandalen waren also nicht am Werk. Die Namensschilder aus Messing besitzen eine Größe von 22 Mal 15 Zentimeter, wiegen etwa 500 Gramm und waren durch zwei Messingschrauben befestigt.

Das Gesamtgewicht der Namensschilder wird auf 32,5 Kilogramm geschätzt. Der Heimatverein vermutet, dass Metalldiebe hinter der Tat stecken.

In Gedenken an die Soldaten

Auch wenn der derzeitige Preis für Messing bei drei Euro je Kilo liegt und die Beute für die unbekannten Täter daher nicht so groß war: Den entstandenen Schaden schätzen Heimatverein und Polizei auf circa 10 000 Euro. Die Denkmäler wurden zusammen mit dem Kriegerhain im Jahr 1923 errichtet. Die 65 Steine stehen für je einen Soldaten der ehemaligen Gemeinde Hettingen, die im Ersten Weltkrieg ihr Leben ließen. Die Gedenksteine wurden vom Hettinger Steinmetz „Faulhabersch Hermann“ (Hermann Dittrich) erschaffen. Sie wurden im Rahmen der Generalsanierung der gesamten Kriegerhain-Anlage im Jahre 1990 erneuert. Die Witterung hatte dafür gesorgt, dass beispielsweise die Namen, die in förmigen Vertiefungen in den Kartuschen eingemeißelt waren, fast nicht mehr lesbar waren. Um dies für die Zukunft zu verhindern, wurden bei der Sanierung Messingnamensschilder angebracht.

Dem damaligen Vorsitzenden des Heimatvereins, Karl Kirchgeßner, war es damals gelungen mit Petra Reum-Mühling, der Chefin der Firma Reum, eine Partnerin gefunden zu haben. Ihre Firma fertigte die Schilder aus drei Millimeter starkem Messingblech, bearbeitete diese, polierte sie auf Hochglanz und überzog sie mit einem witterungsbeständigen Speziallack. Der Hettinger Werkzeugmacher Günther Mackert gravierte die Namen in seiner Freizeit und damit kostenlos in die Schilder ein. Da dies nicht mehr möglich ist, schätzt der Heimatverein die entstanden Kosten dementsprechend hoch ein. km

© Fränkische Nachrichten, Montag, 20.08.2018