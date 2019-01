Schaden im fünfstelligen Bereich

Buchen.Betrügerische „Heilerinnen“ haben am Montag eine 51-jährige Buchenerin um einen fünfstelligen Geldbetrag und Schmuck gebracht. Bei dem Vorgehen der Unbekannten handelt es sich um eine neue Masche, vor der die Polizei eindringlich warnt, so die Beamten in einer Mitteilung.

Zweifel kamen zu spät

Am Montagvormittag hatten die zwei unbekannten Frauen die 51-Jährige an der Dr.-Konrad-Adenauer-Straße/Am Ring, unmittelbar nach Verlassen eines russischen Lebensmittel-Einkaufsmarktes angesprochen. Die Unterhaltung fand auf Russisch statt. Angeblich wollten sie der Frau helfen, ihr Leben besser führen zu können, und sie heilen. Dafür forderten sie die Frau auf, ihr gesamtes Geld und ihren Schmuck zu sammeln. Zu diesem Zweck begleiteten die Unbekannten die Frau zu ihrer Wohnung und zu einer Bank. An beiden Orten beschaffte sich die 51-Jährige ihr Geld und ihre Wertsachen. Diese übergab sie den vermeintlichen „Heilerinnen“, die ihr die Sachen zurückgeben wollten. Erst im Anschluss kamen der Frau Zweifel auf. Zu diesem Zeitpunkt waren die Unbekannten mit dem Ersparten und dem Schmuck längst weg.

Beide gesuchten Frauen sind circa 50 bis 55 Jahre alt. Die größere der beiden ist ungefähr 165 bis 170 Zentimeter groß und wirkte laut Angaben des Opfers russisch oder ukrainisch. Sie habe helle Haut und war am Montag mit einer hellen Jacke bekleidet, welche bis zum Oberschenkel ging. Außerdem trug sie einen dunklen Rock, dunkle Halbstiefel und beim ersten Treffen eine lila Wintermütze sowie eine Brille. Beim zweiten Treffen hatte sie dann ein graues Barett auf und keine Brille mehr. Mit sich führte sie eine schwarz-weiße Ledertasche. Auffällig waren ihren Ohrringe mit drei Steinen, welche in einer Blitzform angeordnet waren.

Die zweite Frau war 155 bis 160 Zentimeter groß, wirkte stabil, hatte ein rundes Gesicht und sprach auch russisch. Sie trug einen langen Stoffmantel (dunkelblau oder schwarz) und schwarze Halbstiefel mit einer silbernen Umrandung der Sohle. Auffällig war ein dunkelblauer Hut mit einer seitlich angebrachten Blume drauf, dicke mit hellrosa Lippenstift betonte Lippen sowie eine schwarze Tasche mit Krokodilledermuster. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall und den beiden Unbekannten geben können.

Personen, die am Montagvormittag die beschriebenen Frauen nahe des russischen Lebensmittelmarkts in Buchen gesehen haben oder von ihnen angesprochen wurden, soll sich unter der Telefonnummer 06281/9040 beim Polizeirevier Buchen melden.

Grundsätzlich raten die Beamten zu Misstrauen gegenüber Fremden, die anrufen, an der Haustür klingeln oder auf der Straße andere Leute ansprechen. Sollte etwas verdächtig vorkommen, sollten umgehend Angehörige und die Polizei verständigt werden. Gegenüber Unbekannten sollten keine Informationen über persönliche oder finanzielle Verhältnisse preisgegeben werden. Geld oder andere Wertgegenstände sollten ebenfalls niemals übergeben werden, rät die Polizei.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 30.01.2019