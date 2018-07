Schadstoffmobil im Kreis unterwegs

Anzeige

Neckar-Odenwald-Kreis.Die Schadstoffsammlung für Haushalte führt die KWiN vom 6. bis 14. Juli durch. Das Schadstoffmobil wird in allen Kreisgemeinden Station machen.

Dienstag, 10. Juli: Mudau, Parkplatz gegenüber Odenwaldhalle, Amorbacher Straße/Donebacher Straße 8 bis 9 Uhr, Robern, Parkplatz Sportplatz 10 bis 11.30 Uhr, Limbach, Parkplatz Schule 12.30 bis 14.15 Uhr. Mittwoch, 11. Juli: Altheim, Parkplatz am Friedhof 8 bis 8.45 Uhr, Hettingen, Festplatz am Sportplatz 9.15 bis 10 Uhr, Walldürn, Parkplatz für Veranstaltungen Nibelungenhalle, Montereau-Allee 10.45 bis 12.30 Uhr, Höpfingen, Parkplatz Festplatz 14 bis 15 Uhr, Hardheim, Parkplatz Sportgelände TV Hardheim, Querspange 15.45 bis 17.15 Uhr. Donnerstag, 12. Juli: Seckach, Parkplatz am Sportplatz, 8 bis 9 Uhr, Adelsheim, Parkplatz Freischwimmbad Adelsheim 945 bis 10.45 Uhr, Osterburken, Parkplatz Baulandhalle 11.30 bis 12.30 Uhr, Merchingen, Schloßhof 13.30 bis 14.30 Uhr, Rosenberg, Parkplatz am Sportzentrum Steinbübel 15.30 bis 16.30 Uhr. Samstag, 14. Juli: Buchen, Parkplatz am Gymnasium, St. Rochus-Straße 10.45 bis 12.30 Uhr.