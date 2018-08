Schaffenskraft im Dienst der guten Sache

Anzeige

Der Freiwilligentag der Metropolregion Rhein-Neckar findet unter dem Motto „Wir schaffen was“ am 15. September statt. Der Mehrgenerationentreff beteiligt sich.

Buchen. Alle zwei Jahre findet im September im Rahmen der bundesweiten Aktionswoche des Bürgerschaftlichen Engagements der Freiwilligentag statt. Für Samstag, 15. September, werden noch Mitmacher gesucht. Der Mehrgenerationentreff Buchen beteiligt sich an diesem Projekttag, es werden nach der erfolgreichen Aktion beim Sommerfest im Mehrgenerationentreff weitere Palettenmöbel gebaut und der Garten beziehungsweise das Gartenhäuschen soll auf Vordermann gebracht werden. Auch Tapeten im künftigen Domizil in der Hollergasse sollen als Vorbereitung für den Umbau entfernt werden. Alle, die Lust haben an dem Tag rund um Haus und Garten mit zu werkeln, sind willkommen.

Auch neue Projektanbieter, die ebenfalls eine Aktion durchführen möchten, können sich noch am Freiwilligentag beteiligen. Ebenso willkommen sind Sponsoren, welche Aktionen beispielsweise durch Materialspenden oder das zur Verfügung stellen von Verpflegung unterstützen wollen.