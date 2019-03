„Scheuermann und Heilig“ will wachsen

Buchen.Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am Montag im Alten Rathaus die erste Änderung des Bebauungsplans „Amorbacher Weg“ auf Gemarkung Hainstadt einstimmig beschlossen. Dadurch wird die Ausweisung von Flächen für die Ansiedlung von Gewerbe- und Industriebetrieben möglich. Laut Bürgermeister Roland Burger will die Firma „Scheuermann und Heilig“ erweitern, Teile vom Werkzeugbau undVersandt sollen wohl verlagert werden. Auf der Suche nach geeigneten Erweiterungsflächen sei man auf eine Fläche gestoßen, die im Bebauungsplan als Grünfläche ausgewiesen sei. Durch den Beschluss kann nun auf einem Teil dieser Fläche eine gewerblich/industrielle Nutzung ermöglicht werden. In Sachen Lärmbelästigung ergebe sich aber kein Konflikt mit dem Baugebiet „Marienhöhe“. Trotzdem würden Fragestellungen bezüglich der maximal zulässigen Lärmimmissionen bereits im Rahmen der Bauleitplanung abgeklärt, so die Stadtverwaltung. borg

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 20.03.2019