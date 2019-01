Schienenpersonennahverkehr soll langfristig gesichert werden

Buchen.Mit den Bahnübergängen „Neuer Weg“ und „Sägmühle“ – beide auf Gemarkung Bödigheim – beschäftigte sich der Gemeinderat am Dienstagabend im Alten Rathaus.

Im Rahmen der Ertüchtigung der Bahnstrecke Seckach – Miltenberg ist beabsichtigt, eine Reihe von Bahnübergängen stillzulegen. Damit soll die Fahrgeschwindigkeit der Bahn auf der gesamten Strecke erhöht werden. Auch die Sicherheitsstandards will man auf den verbleibenden Bahnübergängen an die gewachsenen Anforderungen anpassen.

Stadtrat Max Fischer sprach sich gegen eine Aufrechterhaltung des Schienenverkehrs auf der Madonnenlandbahn aus und gab Bussen den Vorzug. Schließlich müsse man auch an die Kosten denken. Bürgermeister Roland Burger verwies darauf, dass diese Entscheidung Ländersache sei. Außerdem halte er es für wichtig, die Infrastruktur im ländlichen Raum nicht nur zu halten, sondern sogar auszubauen. Der Takt müsse stimmen, dann könne die Verbindung auch viel leisten. Eine gute Verbindung direkt nach Osterburken wünschte sich der Bürgermeister.

Laut Ortsvorsteher Hermann Fischer bringe die Ertüchtigung des Bahnübergangs „Neuer Weg“ keine Vorteile für die Bödigheimer, jedoch müsse ein sicheres Ein- und Ausfahren gewährleistet sein. Derzeit ist dies für lange Fahrzeuge wie Holztransporter nicht gegeben.

Der Gemeinderat stimmte der Planungsvereinbarung zum Bahnübergang „Neuer Weg“ mit der Westfrankenbahn bei einer Gegenstimme und einer Enthaltung zu. Das Planungsbüro „Dreikant“ aus Weikersheim wird mit der Vorplanung mit Kosten von rund 30 000 Euro beauftragt. Gleichzeitig wird die technische Seite von der Westfrankenbahn beleuchtet, was Kosten von rund 20 000 Euro verursacht. Beide Planungen bilden dann die Grundlage, um entscheiden zu können, in welcher Form die Umsetzung erfolgen kann und wer welche Kosten trägt. Auch, ob noch ein weiterer Beteiligter mit ins Boot geholt werden kann, ist noch offen. Sollte eine Trassenänderung der L 519 zum Tragen kommen, sähe sich eventuell das Land in der Pflicht, einen Teil der Kosten zu übernehmen. Derzeit wird für das Projekt – laut Stadt allerdings nach „grober“ Schätzung – mit Gesamtkosten von 1,8 Millionen Euro gerechnet.

Mit gleichem Abstimmungsergebnis sprach sich das Gremium für die Kreuzungsvereinbarung mit den Baulasträgern zur Ertüchtigung des Bahnübergangs „Sägmühle“ aus. Das behördliche Einvernehmen und die Planunterlage liegen bereits vor, die aktualisierten Kosten liegen bei 1,1 Millionen Euro. Diese werden unter den Beteiligten Bund, Westfrankenbahn und Stadt aufgeteilt. Die Maßnahme wurde bereits 2008 in Angriff genommen, dann aber von der Westfrankenbahn aus der Stadt nicht näher bekannten Gründen nicht weiterverfolgt. borg

