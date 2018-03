Anzeige

Buchen.Das Theaterensemble „Tejader“ der Lebenshilfe Buchen fiebert der Premiere von „Schlaflos in Schlummerland“ entgegen. Acht Darsteller mit geistiger Behinderung spielen fast ohne Sprache ihre Fassung der Geschichte „Das Traumfresserchen“ von Michael Ende. Premiere ist am Samstag, 10. März, um 19.30 Uhr, im Seitenbacher-Forum in Buchen. Eine weitere Vorstellung gibt es dort am Sonntag, 11. März, um 15.30 Uhr. Karten gibt es an der Kasse oder im Vorverkauf im Seitenbacher-Werksverkauf (Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr, Samstag von 9 bis 16 Uhr) und im Lebenshilfe-Zentrum in Hainstadt (Mittwoch/Freitag 8.30 bis 11.30 Uhr).