Schlagfertige Mannschaft verlässt das Trainingslager Schule

Besonderer Schlussakkord

Ordentlich Action in die Halle brachte der Dance-Battle der Zehntklässler, der mit dem Auftritt des Breakdancers Daniel Neu, Vizeeuropameister im Streetdance, einen Schlussakkord auf qualitativ höchstem Niveau bereithielt.

Deutlich ruhiger und tiefgründiger waren die Grußworte von Bürgermeister Roland Burger und der Elternbeiratsvorsitzenden Mandy Fischer-Ludwig, die, anlehnend an das gewählte Motto, beide den Vergleich zwischen Fußball und Schule als Basis gewählt hatten.

„Sie haben Ihren Job besser gemacht als die deutsche Nationalmannschaft“, gratulierte das Stadtoberhaupt den Abschlussschülern zu ihrem Erfolg. Mit diesem Zeugnis seien die Weichen gestellt und die Zeichen stünden auf „Absprung“. Und genau für diesen Absprung hatte Burger einige motivierende Worte parat. Gerade in Zeiten des Fachkräftemangels werde jeder einzelne gebraucht, sodass er bezüglich der Berufswahl dazu appellierte, Herz und Verstand zu kombinieren. Die KTS sei eine Schule, die die Schüler mit ihrem praxisorientierten Ansatz gut vorbereite und grundlegende Werte für den Weg in die Zukunft anbahne.

„Stürmt vor, aber bleibt fair und vergesst nicht nach links und rechts zu schauen!“, motivierte Mandy Fischer-Ludwig, der es hervorragend gelang, die Schulzeit und das Leben sprachlich mit dem Fußball-Metier zu verknüpfen. Sie dankte den Trainern, dem gut organisierten Betreuerstab und den Heimtrainern für das Trainingslager KTS, in dem hart an Fähigkeiten und Fertigkeiten gearbeitet worden sei und das nun mit dem ersten großen Gewinn beendet worden sei. Doch da „nach dem Spiel vor dem Spiel“ ist, wünschte sie den Kids Selbstvertrauen und Erfolg und machte deutlich: „Die eigene Einstellung ist der entscheidende Faktor, wie sich eure Zukunft entwickelt.“ Und wenn man auf dem Spielfeld Leben einmal gefoult werde, so ihr Appell, sei es ganz wichtig aufzustehen und weiterzumachen, denn „die nächste Chance kommt bestimmt.“

Eine ähnliche Richtung schlugen auch die drei Klassenlehrer Lisa Waschek (9a), Nadja Geier (9b) und Benjamin Mechler (10) ein, die ihren mit Bildern unterlegten und mit Lob und Kritik gespickten Rückblick ebenfalls in Fußballsprache hielten. „Wir sind als Mannschaft ins Endspiel gegangen und haben den Angstgegner Abschlussprüfung besiegt“, zogen sie schließlich ein positives Resümee und wünschten ihren Schülerinnen und Schülern alles Gute für ihre Zukunft.

Bewegungskiller

Kritik beinhaltete auch die Ansprache von Schulleiter Walter Scheuermann, der die Entwicklung der Medien beleuchtete, die den Lebensrhythmus in radikaler Weise verändert habe. Die immer länger werdende Zeit vor den Bildschirmen sei nicht nur ein Bewegungskiller, sondern sorge auch dafür, dass der Bezug zur realen Welt verloren gehe. Er bemerkte zunehmend, dass sich die Jugendlichen durch die virtuellen Welten von dem entfernen, was im Leben wirklich wichtig ist und was der Schulentwickler Andreas Müller als „Fitness fürs Leben“ bezeichnet. Die erschreckend hohe Zeit vor den Bildschirmen gehe von der früheren Bewegungs- und Schlafzeit ab; Abhängigkeit, Lustlosigkeit und Widerstandsverhalten seien die logischen Folgen. „Die Dosis macht das Gift!“, appellierte er an die Mündigkeit der Abschlussschüler, ihre Zeit richtig zu nutzen.

Den Mittelpunkt des Abends bildete freilich die feierliche Überreichung der Zeugnisse und Quali-Pässe sowie die Ehrung von Schülern mit herausragenden Leistungen. Die Klassenpreise erhielten Haris Lulic (9a, Durchschnitt 1,8), Jennifer Heller (9b, Durchschnitt 1,6) und Kim Joana Kreuter (10, Durchschnitt 1,8). Über ein Lob durften sich folgende Neuntklässler freuen: Kristin Hemberger (1,7), Jacqueline Theobald, Julia Hemberger, Violeta Mitrovic (alle 1,8), Tim Ferenz (2,0), Nicole Hergert (2,1), Emily Brocher, Jessica Lev (beide 2,2). In der 10. Klasse wurde Elisabeth Ansimov für ihren Durchschnitt von 2,1 mit einem Lob bedacht.

Und schließlich war die Abschlussfeier auch ein Abend der Dankesworte. Dankesworte der Schüler in Person von Carlo Rohmann an die Lehrer, Dankesworte von Schülersprecherin Kim-Joana Kreuter für das Vertrauen und die vielen Erfahrungen, Dankesworte von Rektor Scheuermann an alle Eltern, Lehrer, den Förderverein, die Stadt, die Bildungspartner, die Mitwirkenden an der Abschlussfeier und dem Abschlussgottesdienst und vor allem sämtliche Mitarbeiter an der KTS, die den anspruchsvollen Betrieb der Ganztagesschule gewährleisten und den Schülern „Hilfe zu Selbsthilfe“ geben. Eine Schule, die an diesem Abend 66 Zahnrädchen abgab, im September aber wieder eine erfreuliche Zahl von 30 Fünftklässlern und 19 Zehntklässlern begrüßen darf. kts

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 18.07.2018