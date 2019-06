Schlagkräftige Truppe in Einbach

80 Jahre Feuerwehr und 40 Jahre Jugendfeuerwehr: In Einbach gab es am Wochenende gleich doppelten Grund zum Feiern.

Einbach. Dass die Einbacher nicht nur beim Dienst am Nächsten den sprichwörtlichen Blick fürs Wesentliche haben, sondern genauso auch beim Feiern, bewiesen sie eindrucksvoll während der beiden Festtage zum Doppelgeburtstag 80 Jahre Freiwillige Feuerwehr und 40 Jahre Jugendwehr. Nach einem langen, stimmungsvollen Samstagabend mit der Musikband „Mahlwerk“ fanden sich die Kameraden der Abteilungen Einbach und Waldhausen unter ihrem gemeinsamen Abteilungskommandanten Florian Weber am Sonntag zum Festgottesdienst in Waldhausen und danach zum Weißwurstessen auf dem Einbacher Schulhof ein.

Geprägt vom Dienst am Nächsten

Dem stellvertretenden Kreisbrandmeister Frank Fischer oblag es zusammen mit Buchens Stadtkommandanten Andreas Hollerbach, dessen Stellvertreter Friedbert Rösch, dem Abteilungskommandanten Florian Fischer und Benjamin Laber als Beigeordneter der Stadt Buchen Ehrungen langjähriger und verdienter Floriansjünger durch das Land Baden-Württemberg mit dem Feuerwehrehrenzeichen vorzunehmen. Gemäß der Ankündigung von Weber, dass „alle zusammen kräftig feiern und keine langen Reden wollen“, überbrachten die Grußwortredner Glückwünsche für die beiden Einbacher „Geburtstagskinder“ und betonten dabei, dass die glücklicherweise noch immer schlagkräftige örtliche Wehr auf eine gute Zeit zurückblicken könne, die geprägt sei vom Dienst am Nächsten. Dabei wurde auch hervorgehoben, dass die Freiwilligen im Feuerwehrdienst als echte Staatsdiener gelten. Ortsvorsteher und Ehrenkommandant Henn ergänzte lobend die interne überaus schnelle Whatsapp-Gruppe „Waldbach“ und dankte allen Aktiven, vor allem Ehrenkommandant Heini Schäfer, im Namen der Einbacher Bevölkerung für ihren wertvollen Dienst.

„Was treibt Menschen an, diesen oft gefährlichen Dienst in ihrer Freizeit auszuüben?“, fragte der stellvertretende Kreisbrandmeister Fischer, der zu dem Ergebnis kam, es sei das ureigenste Bedürfnis des Menschen, seinen in Not geratenen Mitmenschen zu helfen. Hinzu käme in kleinen Dörfern wie Einbach noch die wichtige Aufgabe, das kulturelle Miteinander lebendig zu halten.

Fischer meinte außerdem, dass man im ländlichen Raum noch immer auf genug Freiwillige bei den Feuerwehren stolz sein könne, es fehle lediglich an Personen, die Verantwortung im Führungsbereich übernehmen wollen. Darum sein Appell an alle: „Stellt euch den Führungsaufgaben. Macht es einfach, ihre werdet gebraucht!“ Mit dem Ehrenzeichen in Bronze für 15 Jahre Feuerwehrdienst wurden Michael Egenberger, Daniel Schellig, Stefan Schelling, Christian Scholl und Florian Weber aus Waldhausen sowie Manfred Frankhauser, Fabian Henn, Jochen Kraus und Manuel Mairhofer aus Einbach ausgezeichnet. Die Würdigung mit dem Ehrenzeichen in Silber erhielt für 25 Jahre Dienst am Nächsten Alexander Leix aus Waldhausen und für 40 Jahre im Dienste der freiwilligen Feuerwehr Einbach erhielt Dieter Henn die Auszeichnung in Gold.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 18.06.2019