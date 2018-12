Schlittschuhlaufen noch bis Sonntag

Buchen.Auf dem Wimpinaplatz kann man auf der 140 Quadratmeter großen Kunsteisfläche noch bis kommenden Sonntag nach Lust und Laune seine Runden drehen. Das Team von Bar-hamas und Blackout Eventmanagement haben sich einiges für die Besucher einfallen lassen: Jeden Tag ist von 15 bis 17 Uhr Kinder-Eis-Disko. Heute sorgt von 17 bis 19 Uhr die Band „Rusty Move“ mit Livemusik für Unterhaltung an der Bahn. Am morgigen Donnerstag führt die Buchener Hockey-Mannschaft „Maniacs“ um 19.30 Uhr ein Trainingsspiel an der Bahn durch. Für Speisen und Getränke ist gesorgt.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 05.12.2018