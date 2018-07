Schöne Erinnerung an „s’Nunnerl“

Anzeige

Buchen.Vor beinahe 100 Jahren, am 17., 18. und 20. Januar 1920, führten fünf Buchener Frauen und zehn Aktive des Männergesangvereins „Liederkranz“ im Steinernen Bau „s’Nunnerl“ von Karl Morré auf.

Eine mehr als beachtliche Leistung der Mitwirkenden unter ihrem Dirigenten und Regisseur Karl Tschamber, denn jede Aufführung des „Volksstück mit Gesang in fünf Aufzügen“ dauerte damals drei Stunden. Vor der Kulisse des Stückes „von Buchener Künstlern gemalt“ hat Karl Weiß eine Szenenbild arrangiert, das in einer Familie mit den Namen der Darsteller erhalten geblieben ist. Ein weiterer Abzug, zu dem es aber bisher keine weiteren Informationen gab, befindet sich im „Bildarchiv Karl Weiß“ des Bezirksmuseums und wurde 1979 von G. Prof. Helmut Brosch in dem kleinen Bildband „Buchen in alten Ansichten veröffentlicht. Das Stück selbst war im Laufe der Jahre in Vergessenheit geraten. Inzwischen liegt ein Textbuch des Stückes im Bezirksmuseum vor. Das ermöglichte es, die perfekte und detailreiche Inszenierung der Fotografie zu entschlüsseln.