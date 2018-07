Schon jetzt gibt es 70 Interessenten

Anzeige

Dieses Gebiet ist im aktuellen Flächennutzungsplan der Stadt Buchen in einem Umfang von rund 30 Hektar als potenzielle Wohnbaufläche ausgewiesen. Vor dem Hintergrund dieses flächenmäßigen Umfangs wurde das Ingenieur-Büro IFK Mosbach mit der Erstellung einer städtebaulichen Gesamtkonzeption beauftragt, die in der Sitzung vorgestellt wurde. Das Naturschutzgebiet „Amorbacher Hohl“ wird respektiert – das Baugebiet hält dazu laut Verwaltung ausreichend Abstand. An die Kernstadt angebunden ist das Gebiet über die Dekan-Blatz-Straße.

In Stufen

Der Bebauungsplan „Xa – Marienhöhe“ soll in Stufen erfolgen. Zunächst soll mit einem Teilbereich von etwa 17 Hektar Fläche begonnen werden, die sich im Besitz der Stadt befinden. Neben klassischen Einfamilienhäusern, sollen auch einige mehrgeschossige Bauten entstehen. „Mit etwas Glück können wir dort ab 2020 Bauflächen zur Verfügung stellen“, so Bürgermeister Roland Burger.

