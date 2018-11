Schon manch gemeinsame Reise gemacht

Götzingen.Vor 50 Jahren wurden sie aus der Hauptschule Götzingen (Schüler aus Bofsheim, Sindolsheim, Eberstadt, Rinschheim und Götzingen) entlassen, vergessen aber haben sie die gemeinsame Schulzeit noch lange nicht. Seit vielen Jahren treffen sich die Entlass- Schüler des Jahrgangs 1953 jährlich zum Klassentreffen und seit dem 50. Lebensjahr wird alle fünf Jahre eine größere Reise unternommen.

Neben Berlin, Dresden, Wien, war in diesem Jahr Hamburg eine Reise wert. Ein Großteil der Teilnehmer unternahm im April bereits eine Fahrt nach Hamburg, bevor man in Götzingen in der Pfarrscheune zum „65-jährigen“-Treffen zusammen kam. Beim gemeinsamen Besuch im Friedhof gedachte man der bereits gestorbenen Angehörigen des Jahr-ganges. Ein Blumengebinde wurde niedergelegt.

Leonhard Heck, der frühere Lehrer, zeigte sich sehr erfreut über die Einladung und wurde in das Geschehen schnell mit eingebunden. Es war ein kurzweiliger Abend, mit Zeit für alte Geschichten, zum miteinander reden und lachen bis in den tiefe Nacht hinein.

Unter dem Motto „Wenn nicht jetzt, wann dann…“ wurde festgestellt, dass die gemeinsamen Treffen immer wichtiger werden.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 16.11.2018